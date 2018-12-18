Новогодние развлечения, фейерверки, ярмарки Минска: что, где, когда и почем



Фото: pixabay.com

25 открытых площадок

В столице в новогоднюю ночь массовые гулянья будут организованы на 25 открытых площадках. По словам замначальника управления культуры Мингорисполкома Александра Шестакова, эти площадки представят праздничные программы и будут работать до 4 часов утра (их адреса по всем районам города размещены на сайте Мингорисполкома).

Новогоднее шествие Дедов Морозов, Снегурочек и различных сказочных героев пройдет 24 декабря. Оно начнется с площади Независимости в 17:00. Далее по проспекту Независимости до Октябрьской площади около тысячи участников пройдут праздничным парадом. На Октябрьской площади после шествия, в 19:00, представят мюзикл «Новогодняя планета чудес».

Мюзикл можно будет увидеть также с 25 декабря по 5 января в 19:30 и 21:30. Вход бесплатный.

На площади Свободы с 24 декабря по 5 января с 17:30 и с 20:30 также бесплатно можно увидеть новогодний спектакль «Дядюшка Бом и волшебные часы».

В новогоднюю ночь впервые праздничный концерт пройдет на Октябрьской площади.

Праздничный фейерверк можно будет посмотреть в ночь на 1 января у Дворца спорта - в 01:30. Он продлиться около 11 минут. Это будет необычное лазерное шоу с музыкальным сопровождением.

Также во Фрунзенском районе столицы в 01:30 у Ледового дворца будет фейерверк, а в 02:00 - еще один фейерверк в парке Уго Чавеса.

Праздничная иллюминация

В Минске праздничная световая иллюминация работает по 14 января. Причем, в праздничные дни Рождества и Нового года она будет включена всю ночь.

В остальные дни праздничные огни будут включать с 6 часов утра, отключать на время светового дня и вновь включать с наступлением сумерек и отключать в 23:00.