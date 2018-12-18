Видеофакт: коммунальщики ночью вычищают дороги Слуцка

В половине второго ночи, 19 декабря, читатель нашей группы сообщил , что коммунальщики «полным ходом» убирают снег в микрорайоне «Чехова». Следом поступило сообщение, что техника активно работает на улицах 14 Партизан и Ленина.

Не смотря на позднее время, наш корреспондент выехал в город и насчитал минимум шесть единиц спецтехники, среди которых были снегоуборочные машины, трактора и «посыпалки». После прохождения машин на асфальте практически не осталось рыхлого снега и ледяной корки.

Согласно данным сайта Meteoinfo.by по метеостанции «Слуцк», обильный снегопад в нашем городе наблюдался только утром в понедельник — это почти двое суток назад.

Напомним, днём 18 декабря в дорожно-транспортном происшествии на улице Шоссейной в Лучниках погиб директор местного предприятия. К вечеру произошла ещё одна трагическая авария — неподалёку от деревни Селище при встречном столкновении разбился 19-летний парень.

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