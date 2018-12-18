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Видеофакт: коммунальщики ночью вычищают дороги Слуцка
19.12.2018 — Разное | Слуцк Город
В половине второго ночи, 19 декабря, читатель нашей группы
Не смотря на позднее время, наш корреспондент выехал в город и насчитал минимум шесть единиц спецтехники, среди которых были снегоуборочные машины, трактора и «посыпалки». После прохождения машин на асфальте практически не осталось рыхлого снега и ледяной корки.
Согласно
Напомним, днём 18 декабря в дорожно-транспортном происшествии на улице Шоссейной в Лучниках
Slutsk-Gorod.by
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В половине второго ночи, 19 декабря, читатель нашей группы сообщил, что коммунальщики «полным ходом» убирают снег в микрорайоне «Чехова».
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