Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе





Вечером 18 декабря на автодороге Н-8542 Копыль-Ленино-Селище недалеко от деревни Селище Слуцкого района произошло попутное столкновение кроссоверов Lifan и Kia Sorrento.

По предварительной информации, молодой человек за рулём китайского автомобиля двигался со стороны Копыля. Вблизи кладбища деревни Малиновка он потерял управление, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Kia. Чтобы извлечь пострадавших из покореженных машин, потребовалась помощь спасателей.

Водитель Lifan, 19-летний житель Копыля, в результате ДТП погиб. Житель Солигорска, который находился за рулём Kia, доставлен в больницу с признаками перелома рёбер.

С целью выяснения всех обстоятельств происшествия ГАИ ищет очевидцев. Если вы стали свидетелем данного ДТП или проезжали рядом со включенным видеорегистратором, просьба сообщить по телефонам: +375(29)633-40-65 или +375(29)14-13-494.





















Днём под Слуцком в результате столкновения грузовика с автомобилем Geely погиб директор Слуцкого комбината хлебопродуктов.