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Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе
19.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Вечером 18 декабря на автодороге Н-8542 Копыль-Ленино-Селище недалеко от деревни Селище Слуцкого района произошло попутное столкновение кроссоверов Lifan и Kia Sorrento.
По предварительной информации, молодой человек за рулём китайского автомобиля двигался со стороны Копыля. Вблизи кладбища деревни Малиновка он потерял управление, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Kia. Чтобы извлечь пострадавших из покореженных машин, потребовалась помощь спасателей.
Водитель Lifan, 19-летний житель Копыля, в результате ДТП погиб. Житель Солигорска, который находился за рулём Kia, доставлен в больницу с признаками перелома рёбер.
Днём под Слуцком в результате столкновения грузовика с автомобилем Geely
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Вечером 18 декабря на автодороге Н-8542 Копыль-Ленино-Селище вблизи д. Малиновка Слуцкого района произошло попутное столкновение кроссоверов Lifan и Kia Sorrento.
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