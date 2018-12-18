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Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе

19.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Вечером 18 декабря на автодороге Н-8542 Копыль-Ленино-Селище недалеко от деревни Селище Слуцкого района произошло попутное столкновение кроссоверов Lifan и Kia Sorrento. 

По предварительной информации, молодой человек за рулём китайского автомобиля двигался со стороны Копыля. Вблизи кладбища деревни Малиновка он потерял управление, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Kia. Чтобы извлечь пострадавших из покореженных машин, потребовалась помощь спасателей. 

Водитель Lifan, 19-летний житель Копыля, в результате ДТП погиб. Житель Солигорска, который находился за рулём Kia, доставлен в больницу с признаками перелома рёбер.

  • С целью выяснения всех обстоятельств происшествия ГАИ ищет очевидцев. Если вы стали свидетелем данного ДТП или проезжали рядом со включенным видеорегистратором, просьба сообщить по телефонам: +375(29)633-40-65 или +375(29)14-13-494.

Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе

Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе

Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе

Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе

Второе за день ДТП со смертельным исходом произошло в Слуцком районе

Днём под Слуцком в результате столкновения грузовика с автомобилем Geely погиб директор Слуцкого комбината хлебопродуктов.

 
 
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Вечером 18 декабря на автодороге Н-8542 Копыль-Ленино-Селище вблизи д. Малиновка Слуцкого района произошло попутное столкновение кроссоверов Lifan и Kia Sorrento. 
 
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