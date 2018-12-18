Милиция проведёт мероприятия по профилактике краж на жд-транспорте

Слуцкий РОВД информирует о проведении в период времени с 19 по 22 декабря на объектах железнодорожного транспорта мероприятий по предупреждению краж личного имущества пассажиров.

В милиции отвечают, что соблюдение простых правил и проявленная бдительность во время поездки на железнодорожном транспорте помогут избежать неприятных ситуаций или предотвратить кражи, а также иные преступления.

Слуцкий РОВД напоминает:

внимательно относитесь к случайным попутчикам, пытающимся войти к вам в доверие или предлагающим распить спиртные напитки, так как в последующем с целью совершения в отношении вас преступных действий мошенники могут подсыпать снотворное или психотропное вещество в алкоголь и другие напитки;

не оставляйте личные вещи без присмотра во время ожидания поезда, стоянок, посещения вагона-ресторана и других мест, не доверяйте их случайным знакомым и попутчикам;

перед прибытием на конечный пункт проверьте наличие своих вещей, а при выходе из вагона старайтесь не оставлять в купе багаж даже на короткое время;

не выкладывайте в легкодоступном месте на виду других людей документы, деньги, телефоны и другие ценные вещи;

ограничьте использование мобильного телефона и других электронных устройств во время поездки, полностью зарядите устройство перед поездкой, при использовании общедоступных розеток для подзарядки не оставляйте эти устройства без присмотра;

не употребляйте во время поездки алкоголь, под его воздействием вы рискуете уснуть, и тогда ваше имущество может стать легкой добычей.

Если в отношении вас все же совершено противоправное действие:

незамедлительно заявите о происшествии в оперативно-дежурную службу милиции по телефону 102 либо наряду, сопровождающему поезд;

в пути следования поезда при отсутствии сотрудников транспортной милиции через проводника сообщите о случившемся начальнику поезда, который на ближайшей станции вызовет сотрудников ОВДТ;

запишите данные и адреса свидетелей, если они до прибытия сотрудников милиции выходят из поезда;

обнаружив кражу или другое преступление, постарайтесь не уничтожать следы пальцев рук преступника или другие улики.



Отдел охраны правопорядка и профилактики

Слуцкого районного отдела внутренних дел