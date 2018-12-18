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«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей
Новости Беларуси. Добро пожаловать домой. Живописный натюрморт кисти всемирно известно художника и нашего земляка Михаила Кикоина передан в фонды Национального художественного музея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашему почетному консулу в Лозанне удалось найти и выкупить картину из частной коллекции в США, перевезти ее в Швейцарию и, благодаря помощи дипломатов, наконец передать в Беларусь.
Таким же образом в музее ранее появились две работы Осипа Любича и три работы Надежды Ходасевич-Леже. Натюрморт кисти Михаила Кикоина стал пятым произведением искусства, привезенным в Беларусь из Швейцарии.
Андрей Нажескин, почетный консул Беларуси в Лозанне:
Павел Мацукевич, временный Поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:
На сегодняшний день мы наблюдаем позитивные тенденции практически во всех сферах нашего взаимодействия.
В ближайшее время коллекцию музея пополнят еще две картины кисти художника с белорусскими корнями. Сейчас они проходят реставрацию.
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«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей
Новости Беларуси. Добро пожаловать домой. Живописный натюрморт кисти всемирно известно художника и нашего земляка Михаила Кикоина передан в фонды Национального...
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