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«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

19.12.2018 00:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Добро пожаловать домой. Живописный натюрморт кисти всемирно известно художника и нашего земляка Михаила Кикоина передан в фонды Национального художественного музея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

Нашему почетному консулу в Лозанне удалось найти и выкупить картину из частной коллекции в США, перевезти ее в Швейцарию и, благодаря помощи дипломатов, наконец передать в Беларусь.

Таким же образом в музее ранее появились две работы Осипа Любича и три работы Надежды Ходасевич-Леже. Натюрморт кисти Михаила Кикоина стал пятым произведением искусства, привезенным в Беларусь из Швейцарии.

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

Андрей Нажескин, почетный консул Беларуси в Лозанне:
Наш Национальный музей должен иметь максимальную коллекцию белорусских авторов, чтобы люди могли видеть и говорить: «Да, среди нас тоже есть талантливые соотечественники. Мы можем так же, мы можем не хуже, чем остальные. Посмотрите – как это красиво». И гордиться этим, гордиться этой страной.

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

Павел Мацукевич, временный Поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:
Эта церемония – такое приятное завершение нашего рабочего эффективного взаимодействия со Швейцарией, потому что сегодня как раз состоялись межмидовские политические консультации. В Беларусь приехала делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Швейцарской конфедерации.

На сегодняшний день мы наблюдаем позитивные тенденции практически во всех сферах нашего взаимодействия.

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

В ближайшее время коллекцию музея пополнят еще две картины кисти художника с белорусскими корнями. Сейчас они проходят реставрацию.
 
 
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Новости Беларуси. Добро пожаловать домой. Живописный натюрморт кисти всемирно известно художника и нашего земляка Михаила Кикоина передан в фонды Национального...
 
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