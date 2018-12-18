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Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей
Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время творческое объединение стало не только одним из самых авторитетных в стране, но и заслужило признание медиасообщества за рубежом.
С юбилеем союз поздравил Президент.
Знаменательную дату участники общественного объединения отметили в Доме прессы. Мастеров пера наградили почетными званиями и дипломами.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
З вялікай прыемнасцю ўспамінаю журналістаў папярэдніх дзесяцігоддзяў – тых, хто ствараў Беларускі саюз журналістаў.
Сегодня Белорусский союз журналистов объединяет более 2 тысяч работников средств массовой информации. Каждый год около 70 новых публицистов, корреспондентов, обозревателей пополняют ряды организации. К слову, большая часть из них – молодые журналисты.
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Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время творческое объединение стало не...
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