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Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей

19.12.2018 00:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время творческое объединение стало не только одним из самых авторитетных в стране, но и заслужило признание медиасообщества за рубежом.

С юбилеем союз поздравил Президент.

Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей

Знаменательную дату участники общественного объединения отметили в Доме прессы. Мастеров пера наградили почетными званиями и дипломами.

Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Беларускі саюз журналістаў – адна з нямногіх арганізацый грамадскіх, якая вельмі персаніфіцырывана. Заўсёды імідж Беларускага саюзу журналістаў залежыў і залежыць ад тых людзей, хто ўваходзяць у яго склад, ад іх грамадскай, сацыяльнай, палітычнай пазіцыі.

З вялікай прыемнасцю ўспамінаю журналістаў папярэдніх дзесяцігоддзяў – тых, хто ствараў Беларускі саюз журналістаў.

Сегодня Белорусский союз журналистов объединяет более 2 тысяч работников средств массовой информации. Каждый год около 70 новых публицистов, корреспондентов, обозревателей пополняют ряды организации. К слову, большая часть из них – молодые журналисты.

Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей

Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей

Сегодня это более 2 тысяч работников СМИ. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский союз журналистов отмечает 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время творческое объединение стало не...
 
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