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Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега

19.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сильные снегопады, которые прошли в минувшие дни по Гродненскому региону, заставили наконец жителей почувствовать настоящую зимнюю атмосферу. Вместе с тем, если на городских улицах и в агрогродках от обильных снегов и сугробов улицы расчищали коммунальные службы и спецтехника, в деревнях за лопаты пришлось браться местным жителям и.. волонтерам. 



Очистить дорожки, дворы и территории, где живут пожилые люди вышли активисты БРСМ. И это не просто акция. Скорее инициатива молодых людей и желание помочь престарелым людям. Мероприятие настолько захватило участников, что в один день к нему присоединились сразу несколько районов. 
За лопаты взялись активисты в Свислочском, Берестовицком, Мостовском и Гродненском районах. Кстати, не только снег помогали расчищать сегодня. 
Молодые люди и девушки помогают пожилым людям наколоть дров, принести воды, привести в порядок двор, убраться по дому, да и просто поговорить по душам, ведь зачастую старикам не хватает обычного общения. 

Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега


Как рассказали в обкоме БРСМ, с 1 декабря во всех районах Гродненской области работают телефоны горячих линий, по которым можно обратиться за помощью волонтеров. Их номера размещены на интернет-портале. 

Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега
Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега
Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега

Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега
Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега
Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега

 
 
 
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Сильные снегопады, которые прошли в минувшие дни по Гродненскому региону, заставили наконец жителей почувствовать настоящую зимнюю атмосферу. Вместе с тем, если...
 
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