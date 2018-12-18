Активисты БРСМ расчищают дворы пожилых людей от снега

Сильные снегопады, которые прошли в минувшие дни по Гродненскому региону, заставили наконец жителей почувствовать настоящую зимнюю атмосферу. Вместе с тем, если на городских улицах и в агрогродках от обильных снегов и сугробов улицы расчищали коммунальные службы и спецтехника, в деревнях за лопаты пришлось браться местным жителям и.. волонтерам.







Очистить дорожки, дворы и территории, где живут пожилые люди вышли активисты БРСМ. И это не просто акция. Скорее инициатива молодых людей и желание помочь престарелым людям. Мероприятие настолько захватило участников, что в один день к нему присоединились сразу несколько районов.

За лопаты взялись активисты в Свислочском, Берестовицком, Мостовском и Гродненском районах. Кстати, не только снег помогали расчищать сегодня.

Молодые люди и девушки помогают пожилым людям наколоть дров, принести воды, привести в порядок двор, убраться по дому, да и просто поговорить по душам, ведь зачастую старикам не хватает обычного общения.









Как рассказали в обкоме БРСМ, с 1 декабря во всех районах Гродненской области работают телефоны горячих линий, по которым можно обратиться за помощью волонтеров. Их номера размещены на интернет-портале.

















