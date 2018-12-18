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Хозяйка дома в Могилеве, который из-за коммунальников залило водой, получила компенсацию. Но есть вопрос
С того дня, когда включили отопление и
Когда квартиру Светланы начало заливать водой из системы отопления, она была на работе. Потоп прекратил сосед — он поднялся на чердак и закрыл вентиль, чтобы вода перестала выливаться из системы,
Могилевчанка вызвала сотрудников ЖЭУ, которые обследовали дом и составили акт. В нем написали: «Затопление произошло по вине жилищно-эксплуатирующей организации (неисправности системы отопления чердачной разводки, неисправности вентиля (развоздушивания)».
Две недели семья жила у родственников — пока высыхали стены и потолок, электричество было отключено. Потом коммунальники повторно обследовали квартиру и настояли возместить ущерб деньгами — делать ремонт они отказались.
Светлана также требовала, чтобы коммунальники заплатили и за испорченные модем и приставку «Белтелеком», которые пришлось менять. Старые телевизор и телефон, женщина даже не возила на экспертизу, хотя они тоже стали неисправны.
— Ущерб сразу насчитали чуть больше тысячи рублей, в итоге возместили чуть больше девятисот, — рассказала Светлана. — Причем было интересно: мне на счет пришли деньги, и я не могла понять, откуда они — мне никто ничего не говорил.
По словам могилевчанки, никаких бумаг о перечислении компенсации она до сих пор не получила — в местном ЖЭУ говорят, что их еще «не прислали из ЖРЭУ». Светлане также пришлось еще раз идти в «Белтелеком» за документами, которые она передала коммунальникам в надежде получить компенсацию и за испорченную технику — это около 200 рублей.
— Я уже подавала эти бумаги, но они вроде как где-то у коммунальников потерялись, — говорит женщина. — Снова буду ждать, что скажут.
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Хозяйка дома в Могилеве, который из-за коммунальников залило водой, получила компенсацию. Но есть вопрос
Квартира Светланы Востровой оказалась в воде в первый же день, когда включили отопление, - 5 октября.
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