Хозяйка дома в Могилеве, который из-за коммунальников залило водой, получила компенсацию. Но есть вопрос

С того дня, когда включили отопление и горячая вода залила квартиру могилевчанки Светланы Востровой, прошло 2,5 месяца. Коммунальники уже перечислили женщине компенсацию — чуть больше 900 рублей, — но до сих пор не выдали никаких документов. Вопрос с возмещением стоимости оборудования «Белтелекома» также до сих пор не решен.



Фото предоставлено Светланой Востровой

Когда квартиру Светланы начало заливать водой из системы отопления, она была на работе. Потоп прекратил сосед — он поднялся на чердак и закрыл вентиль, чтобы вода перестала выливаться из системы, рассказывала женщина . В итоге залита была вся квартира, а в середине потолка обвалилась штукатурка — дыра была такой, что стала видна деревянная обрешетка старого дома.

Могилевчанка вызвала сотрудников ЖЭУ, которые обследовали дом и составили акт. В нем написали: «Затопление произошло по вине жилищно-эксплуатирующей организации (неисправности системы отопления чердачной разводки, неисправности вентиля (развоздушивания)».



Фото предоставлено Светланой Востровой

Две недели семья жила у родственников — пока высыхали стены и потолок, электричество было отключено. Потом коммунальники повторно обследовали квартиру и настояли возместить ущерб деньгами — делать ремонт они отказались.

Светлана также требовала, чтобы коммунальники заплатили и за испорченные модем и приставку «Белтелеком», которые пришлось менять. Старые телевизор и телефон, женщина даже не возила на экспертизу, хотя они тоже стали неисправны.

— Ущерб сразу насчитали чуть больше тысячи рублей, в итоге возместили чуть больше девятисот, — рассказала Светлана. — Причем было интересно: мне на счет пришли деньги, и я не могла понять, откуда они — мне никто ничего не говорил.



Фото предоставлено Светланой Востровой

По словам могилевчанки, никаких бумаг о перечислении компенсации она до сих пор не получила — в местном ЖЭУ говорят, что их еще «не прислали из ЖРЭУ». Светлане также пришлось еще раз идти в «Белтелеком» за документами, которые она передала коммунальникам в надежде получить компенсацию и за испорченную технику — это около 200 рублей.

— Я уже подавала эти бумаги, но они вроде как где-то у коммунальников потерялись, — говорит женщина. — Снова буду ждать, что скажут.