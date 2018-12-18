Дешевле точно не будет! Только 17-23 декабря СКИДКА 40% на окна ПВХ + москитная сетка в подарок!



В декабре самый короткий день и длинные ночи. О тепле и солнце приходится только мечтать. Все чаще хочется остаться дома, укутаться в плед и никуда не выходить. В такие моменты, как в песне, «главней всего погода в доме», ощущение комфорта и уюта собственного жилья. И первое, о чем нужно позаботиться, — герметичность окон.









Старые деревянные рамы пропускают сквозняки и холод — тепло из щелей и трещин буквально улетучивается наружу. Такие окна диктуют жильцам свои суровые условия. Да они просто посягают на философию вашего жилья! Мебель для сна и отдыха размещается подальше, «чтобы не дуло», створки на зиму старательно заклеиваются скотчем — тут не до проветривания. Из-за инея и заледеневших стекол нет связи с «внешним миром»: ни улицу увидеть, ни завораживающих зимних пейзажей.

С новыми герметичными окнами в доме тепло, уютно, красиво. И главный плюс пластиковых окон — энергоэффективность. Они надежно защищают ваше жилье от сильного ветра, обильных осадков, и даже в лютый мороз идеально сохраняют тепло, создавая желанный комфорт. Заказать такие окна сейчас можно с большой выгодой! С 17 по 23 декабря СКИДКА 40% на ПВХ-окна в компании Окнаград — праздничная акция к Новому году. Выберите свое окно из теплого профиля Salamander !





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Бережная оплата заказа наличными в 2 этапа: при заключении договора и в день монтажа. Это значит, что сейчас выбрать понравившуюся комплектацию окна в финансовом плане намного проще.

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Республиканский производитель Окнаград — это 20 филиалов, расположенных по всей стране, и 55 757 клиентов. В 2018 году за услугами по остеклению обратились 4 559 постоянных клиентов, а 2 152 клиента компании заказали окна по совету знакомых. Гарантия на продукцию и услуги — 5 лет.

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