Паромная переправа через Припять закрылась на зиму

С 18 декабря паромная переправа через Припять между Лунинецким и Столинским районами приостанавливает свою работу на зиму, сообщает «Медиа-Полесье» со ссылкой на ДРСУ-101.

Из-за понижения температуры и наступления ледостава работать переправа не может. Паромное движение восстановится весной.

В прошлом году паромная переправа перестала функционировать с 27 ноября.