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Паромная переправа через Припять закрылась на зиму
С 18 декабря паромная переправа через Припять между Лунинецким и Столинским районами приостанавливает свою работу на зиму,
Из-за понижения температуры и наступления ледостава работать переправа не может. Паромное движение восстановится весной.
В прошлом году паромная переправа перестала функционировать с 27 ноября.
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Из-за понижения температуры и наступления ледостава работать переправа не может.
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