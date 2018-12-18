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С нового года население будет оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Кроме теплоснабжения
19.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
С нового года население будет возмещать затраты на ЖКУ в полном объеме, кроме теплоснабжения,
Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов заявил, что субсидирование услуг пассажирского транспорта прогнозируется в сумме 315,1 миллиона рублей. Для субсидирования жилищно-коммунальных услуг предусматривается 541 миллион рублей с учетом повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на пять долларов в эквиваленте. Предполагаемое повышение тарифов позволит обеспечить с 1 января 2019 года стопроцентное возмещение затрат населением по всем услугам, кроме теплоснабжения.
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С нового года население будет возмещать затраты на ЖКУ в полном объеме, кроме теплоснабжения, сообщила «СБ». Первый заместитель министра финансов Юрий...
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