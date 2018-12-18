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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил, что подаёт в отставку, сообщает Евроньюс. Такое решение он принял в условиях политического кризиса, который обострился из-за подписания Бельгией миграционного пакта ООН.
В ходе выступления в парламенте Мишель признал, что не смог найти общий язык с оппозицией и с «Новым фламандским альянсом», который ранее вышел из правящей коалиции в знак протеста против соглашения о миграции.
За несколько минут до заявления Шарля Мишеля оппозиционные «Социалистическая партия» и социалисты Фландрии при поддержке «Зелёных» поставили на голосование вопрос о недоверии правительству. Шарль Мишель заявил, что понимает, как изменилась ситуация, и потому немедленно должен отправиться к королю, чтобы тот принял его отставку.
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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил, что подаёт в отставку, сообщает Евроньюс. Такое решение он принял в условиях политического кризиса, который...
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