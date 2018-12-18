Беларусы хотят выходной 2 января. Уже собрано около 7 тысяч подписей





IaNews.kz





Минтруда предложило сделать 2 января 2019 года выходным днем. Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то беларусов ждет 4 выходных дня подряд – с 30 декабря по 2 января.





График переносов рабочих дней и выходных опубликован. Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906.









“Совмин решил, что 2 января 2019 года выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим.

Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу” – под этим призывом к Митруда и Совмину подписались уже около 7 тысяч человек.



