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Беларусы хотят выходной 2 января. Уже собрано около 7 тысяч подписей

19.12.2018 08:18 — Разное | Партизан  
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Бардак с выходными днями во время новогодних праздников выплеснулся в интернет: создана петиция, под которой собираются подписи за то, чтобы сделать 2 января 2019 года выходным днем.


IaNews.kz

Минтруда предложило сделать 2 января 2019 года выходным днем. Он приходится на среду, и если 2 января сделают нерабочим днем, то беларусов ждет 4 выходных дня подряд – с 30 декабря по 2 января.

График переносов рабочих дней и выходных опубликован. Правительством принято решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Конкретные даты утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 15 декабря 2018 года №906.


“Совмин решил, что 2 января 2019 года выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим.
Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня с 2 января 2019 года на любую другую субботу” – под этим призывом к Митруда и Совмину подписались уже около 7 тысяч человек.


 
 
Ссылка на источник 60
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Бардак с выходными днями во время новогодних праздников выплеснулся в интернет: создана петиция, под которой собираются подписи за то, чтобы сделать 2 января 2019...
 
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