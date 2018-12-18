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«Савушкин продукт » тихим сапом скупает «Санта бремор»?

19.12.2018 08:11 — Разное | Партизан  
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«Санта бремор» выставил оферту на покупку через БВФБ 73 378 штук акций (7,2% от УФ) по 50 рублей ( номинал 6 руб.).

 В 3-ем квартале прошлого года было сделано подобное предложение на 80 367 штук (7,2% от УФ) по 33 рубля.  «Ага ! Как щедро нам готов платить основной владелец ОАО» , — должны подумать акционеры.  И что любопытно , находятся наивные владельцы акций , которые клюют на эту лапшу. Только прирост капитала «Савушкин продукт » на одну акцию исходя из балансовой стоимости с 2016 по 2017 год составил  110 руб.

Дело в том, что  ОАО  «Савушкин продукт «, созданное на базе ОАО «Брестский молочный комбинат» ,  сохранило  «на хвосте » около 2 тыс. миноритарных владельцев акций. Их доля очень приблизительно оценивается в 6% УФ.  Может у нас и дойдут руки разобраться с приватизацией самого «Брестского молочного комбината», но сейчас даже мизерная доля акционеров не дает покоя «Санте», которая регулярно из года в год скупает акции «Савушкина продукта » за бесценок.  Пользуясь финансовой неграмотностью  старых работником молочного комбината, которым достались акции в процессе приватизации, и информационной закрытостью внутреннего рынка ценных бумаг «Санта бремор» скупил за 2017 -2018 годы около 7 тыс. акций по 33 рубля и около 2,7 тыс. акций по 50 руб.


Реальная стоимость по самой примитивной оценке «по величине собственного капитала»  одной акции ОАО  «Савушкин продукт » на конец 2017 года — 350 рублей за штуку. Если экстраполировать годовой прирост по сравнению с прошлыми годами , — сегодня это может быть уже 450 рублей. Понятно, что годовую отчетность эмитент предоставит в конце марта 2019  (а промежуточную не публикует ни на ЕПФР, ни у себя на корпоративном сайте), но уже сегодня можно приблизительно прикинуть «эффект» от неторопливой скупки акций.

Нетрудно посчитать, что прибрав к рукам за 2 последних года 9,7 тыс. акций (около 1% УФ) «Санта» заплатила акционерам 370 тыс рублей.  Более менее реальная цена этого пакета (9,7 тыс. акций х 400 рублей)  — 3,9 млн. рублей.  Такая нехитрая арифметика. Разбежка раз в 10 минимум. Браво, «Санта бремор» !


 
 
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«Санта бремор» выставил оферту на покупку через БВФБ 73 378 штук акций (7,2% от УФ) по 50 рублей ( номинал 6 руб.).
 
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