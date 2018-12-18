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Эксперты нашли утраченный портрет Пушкина под картиной Петрова-Водкина

19.12.2018 08:04 — Разное | Партизан  
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Более 80 лет полотно считалось утерянным, поскольку сам художник его раскритиковал и собирался уничтожить. Специалисты Русского музея нашли под верхним слоем картины "Колхозницы" Петрова-Водкина утраченный портрет Пушкина, который художник написал ранее.


Фото © Twitter/Русский Музей‏

В музее отмечают, что данная картина, относящаяся к 1930-м годам, считалась утраченной все эти годы, поскольку сам художник признавался, что ему она кажется неудачной и что он намерен уничтожить её.


Специалисты также добавили, что некоторые очертания изображения под "Колхозницами" были видны невооружённым взглядом и раньше. Однако точно установить, что там находится именно Пушкин, удалось только сейчас при помощи специального оборудования, пишет life.ru 

 
 
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Более 80 лет полотно считалось утерянным, поскольку сам художник его раскритиковал и собирался уничтожить. Специалисты Русского музея нашли под верхним слоем...
 
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