19 декабря начнется продажа билетов на II Евроигры в кассах оператора

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Оффлайн-продажа стартует в 12:00 в центральной кассе оператора в Минске на проспекте Машерова. Первым покупателем бумажных билетов будет талисман Игр 2019 года — Лисенок Лесик.





Представитель Дирекции ІІ Евроигр Максим Кошкалда сообщил, что каждый билет (как электронный, так и бумажный) будет защищен уникальным штрих-кодом. Кроме того на бумажных билетах будет дополнительная защита: 3D-голограмма, специальные UV-чернила и др.





Кстати, уже с 1 декабря 2018 года все желающие могут приобрести билеты на II Европейские игры через сайт www.minsk2019.ticketpro.by. В Европе продажи осуществляются через официальных реселлеров, а в России с 15 декабря билеты продаются на сайте официального билетного агента www.ponominalu.ru.





Стоимость билета на спортивные соревнования — от 5 рублей (или 2 евро для иностранцев) до 50 рублей (или 20 евро). Билеты на церемонию открытия стоят от 150 до 300 рублей в зависимости от места. На церемонию закрытия Евроигр можно будет попасть по более низким ценам — от 70 до 150 рублей.



