Сессия близко? Вот пять лайфхаков, которые помогут вам лучше запомнить материал

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Стратегия 1: Бесконечное перечитывание





Если вы выделяете слишком много мест, вы рискуете закопаться в информации и потерять самое важное. Image caption: GETTY IMAGES

Стратегия 2: Подчеркивание и выделение

Стратегия 3: Ведение конспекта





Записывая слишком много и слишком подробно, вы мешаете себе запомнить самую важную информацию. Image caption: GETTY IMAGES

Стратегия 4: Краткое изложение





Конспектировать лекцию в ноутбуке не так эффективно, как от руки. Image caption: GETTY IMAGES

Стратегия 5: Карточки-подсказки





Нам часто кажется: уж это-то мы точно не забудем! И на экзамене забываем... Image caption: GETTY IMAGES

Вы можете быть сколь угодно умны и сообразительны, но память время от времени все равно вас подводит - возможно, просто потому, что вы не знаете, как правильнее ее использовать.Серия исследований показала: большинство студентов не применяет проверенные методы эффективного обучения, тратя драгоценное время на то, что не работает.Одна из проблем состоит в том, что часто к нам поступает слишком много противоречивой информации о том, как лучше учить: от родителей, от учителей, друзей, поэтому мы просто не уверены, что полезно, а что нет.К счастью, есть новое исследование, результаты которого опубликованы в одном из ведущих журналов по психологии. Его авторы составили список пяти наиболее популярных стратегий обучения и перечислили потенциальные ловушки на пути к хорошему усвоению материала.Пытаетесь выучить новые слова? Наиболее распространенный подход - читать и перечитывать их до тех пор, пока они не застрянут в голове.Психологи считают, что эта стратегия слишком пассивна. Это означает, что большая часть информации вам просто не запомнится.Пассивное перечитывание - возможно, самый неэффективный способ обучения, но иногда оно неизбежно, если вы ощущаете, что многого не знаете и не понимаете.В таком случае вы добьетесь гораздо лучших результатов, если будете учить наизусь материал не за один подход, а возвращаясь к нему через регулярные промежутки времени.Предположим, вы прочитали одну главу из учебника - сделайте перерыв или займитесь чем-то еще. Возвращайтесь к уже прочитанному через час, через день, а то и через неделю - это заставит вашу память работать, стимулирует ее активность.Будет также полезным проверять себя, задавая себе вопросы по прочитанному - причем до того, как вы сядете перечитывать главу, содержащую ответы. Это помогает четче понять, что вы знаете и чего не знаете, а также повысит вовлеченность вашего интеллекта в процесс.Как и перечитывание, этот способ очень широко распространен. Идея вроде бы хорошая - процесс подчеркивания главного, слов и предложений, должен помочь ухватить информацию и к тому же потом поможет проще найти важное в изучаемом тексте.И хотя этот способ может быть более эффективным, чем перечитывание, он часто нас подводит, поскольку многие бездумно помечают чуть ли не каждый абзац, не особо вникая в суть.Вместо этого ученые советуют первый раз прочитать текст, не делая в нем вообще никаких пометок, и только на второй раз помечать самые нужные места.Заставляя себя задуматься над выбором каждого такого места и о степени его важности для изучаемого вопроса, вы подталкиваете свой мозг к более активной переработке материала, что крайне важно для формирования устойчивых воспоминаний.Зайдите в любую университетскую аудиторию во время лекции или в библиотеку, и вы увидите, как студенты тщательно записывают самые важные факты и выводы в свои тетради.Как и в случае с подчеркиванием и выделением, проблемы начинаются тогда, когда вы перестаете критично относиться ко всему материалу, который записываете.Излишний энтузиазм и стремление записывать почти все, о чем говорит преподаватель, быстро превращаются в болезненное и бесполезное пристрастие.Эксперименты показали, что чем меньше слов студенты используют для того, чтобы записать идею в свой конспект, тем более вероятно, что они запомнят ее.Наверное, это потому, что излагая услышанное короче и своими словами, перефразируя его, вы невольно погружаетесь глубже в процесс понимания новой для вас идеи. Это закрепляет ее в вашей памяти.Такие результаты могут также объяснять, почему лучше делать заметки ручкой на бумаге, а не использовать для этого ноутбук. От руки мы пишем, как правило, медленнее, чем печатаем, и это заставляет нас лучше обдумывать то, что пишем, делая наши фразы лаконичнее.Многие преподаватели поощряют своих студентов взглянуть на тот курс, который они читают, как бы с высоты птичьего полета. Они представляют общую картину с рядом ключевых пунктов, чтобы таким образом структурировать процесс обучения, сделав его логически понятным для студентов.Часто так поступает сам преподаватель, но порой он предлагает студентам создать собственное краткое изложение его курса.Те студенты, которым дается такая обзорная картина курса, как правило, лучше разбираются в нем, отмечается в новом исследовании. Ведь это помогает увидеть и понять глубинные связи между различными темами.В исследовании предполагается, что часто более эффективным будет начать с совсем общего наброска того, что предстоит изучить, а в ходе обучения постепенно наполнять эту схему более детальным содержанием.Убедитесь в этом сами: вы довольно легко сможете создать схематический план текста или лекции - с подпунктами, важными для вас. В этом случае тоже важно быть лаконичным: сосредоточьтесь на структуре аргументации, не погружаясь в детали. Это поможет быстрее обнаружить те самые глубинные связи и проще их запомнить.Самопроверка с помощью карточек (или, говоря более формальным языком, "упражнения повторения") в настоящее время считается самым надежной стратегией в изучении предмета, особенно если надо запомнить конкретные, детализированные факты.Есть многочисленные доказательства, что самопроверка укрепляет память и помогает лучше запоминать предмет. Но даже если это и так, есть как более, так и менее эффективные способы придерживаться этой стратегии.Многим людям трудно критически взглянуть на свои способности: они считаю себя намного умнее, чем они есть на самом деле. И сфера образования вряд ли будет исключением.Действительно: одно из исследований обнаружило, что чем более самоуверенны люди по поводу того, что они выучили, тем более вероятно, что они не вспомнят это в нужный момент в будущем.Нам свойственно не придавать значения тому, как быстро и легко мы забываем, казалось бы, выученный материал. Применение карточек-подсказок может нам аукнуться, если мы считаем, что раз уж однажды с успехом вспомнили то, что на них написано, то это навсегда осталось в нашей памяти.Не стоит складывать эти карточки в дальний ящик после первого же удачного опыта работы с ними. К ним надо возвращаться вновь и вновь - только тогда знание закрепится в вашей памяти.