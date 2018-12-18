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18 декабря депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении закон о республиканском бюджете. Вчера доклад о бюджете будущего года заслушал президент, призвав избегать расточительства.Как и предупреждал ранее глава Минфина, в бюджете-2019 предусмотрен худший сценарий по налоговому маневру. Как сообщалось ранее, потери Беларуси в 2019 году из-за налогового маневра в РФ могут составить более 300 млн долларов, а до 2024 года в сумме - 10,8 млрд долларов.- цитирует БЕЛТА замминистра финансовОн пояснил, что бюджет на 2019 год сформирован по консервативному сценарию, потери от налогового маневра в нем учтены. Суммы вывозных таможенных пошлин на следующий год также запланированы с учетом налогового маневра.Кроме того, для адаптации работы белорусских НПЗ в новых условиях предусмотрено с 2019 года снижение ставок акцизов на нефтепродукты на 25%.Главный финансовый документ страны составлен исходя из инфляции 5,3%, роста ВВП на 1,2% и стоимости нефти 60 долларов. В бюджете заложен скромный рост доходов - 0,8%. При этом расходы вырастут на 5,1%, до 22 млрд рублей. Профицит в размере 1,7 млрд рублей пойдет на погашение внешнего долга, пояснил представивший документ в парламенте первый замминистра финансов Юрий Селиверстов.— цитирует Селиверстова TUT.BY. Погашать госдолг планируется 2,8 млрд рублей из недолговых источников (перетаможка российской нефти — 523 млн долларов, пошлины на нефтепродукты — 627 млн долларов, остатки средств бюджета — около 213 млн долларов). 1,4 млрд долларов необходимо привлечь для рефинансирования части долга. Кроме того, для недопущения падения золотовалютных резервов ниже 2 месяцев импорта необходимо привлечь 517 млн долларов.Источниками несвязанных ресурсов, как планируется, станут выпуск гособлигаций на внутреннем рынке — 370 млн долларов, внешние заимствования – около 1,5 млрд долларов. Рассматривается также привлечение 1 млрд долларов российского кредита на рефинансирование долгов, выход на рынки Росси и Китая с заимствованиями, пояснил замминистра. Планируется, что к концу будущего года государственный долг составит 55,1 млрд рублей. Это 41,6% ВВП при пороге безопасности 45%.