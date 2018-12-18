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Путин одобрил запрет показывать россиянам курсы валют
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Речь идет о поправках в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Госдума приняла их 5 декабря, Совет Федерации — 11 декабря.
Теперь информацию о курсах валют можно будет устанавливать только внутри отделений банков. По мнению Банка России, это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые зачастую используются для обналичивания и отмывания денег.
Кроме того, документ устанавливает для резидентов России право совершать валютные репо (сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли), рассматриваемые как вид кредитования под залог ценных бумаг. До сих пор совершать валютные репо могли только банки.
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Путин подписал закон, запрещающий банкам устанавливать уличные табло с обменными курсами валют.
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