Путин одобрил запрет показывать россиянам курсы валют



Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

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Речь идет о поправках в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Госдума приняла их 5 декабря, Совет Федерации — 11 декабря.Теперь информацию о курсах валют можно будет устанавливать только внутри отделений банков. По мнению Банка России, это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые зачастую используются для обналичивания и отмывания денег.Кроме того, документ устанавливает для резидентов России право совершать валютные репо (сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли), рассматриваемые как вид кредитования под залог ценных бумаг. До сих пор совершать валютные репо могли только банки.