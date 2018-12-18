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Познер объяснил любовь россиян к Сталину

19.12.2018 07:55 — Разное | UDF  
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Журналист Владимир Познер объяснил хорошее отношение большинства россиян к персоне Иосифа Сталина. Как он сообщил в эфире своей авторской программы на Первом канале, в этом виноваты влияние СМИ и общества, а также отсутствие критической оценки деятельности советского вождя. Запись выступления доступна на сайте телеканала.



Познер уточнил, что вопрос о популярности Сталина задал ему зритель. Как он сообщил ведущему, 74 процента опрошенных жителей Екатеринбурга заявили, что относятся к этому политическому деятелю положительно.

По мнению журналиста, большинство отвечавших ничего не знают о Сталине в силу молодости. Познер уточнил, что положительно отзываются о Сталине люди, которые «тогда не жили, и они только повторяют то, что им говорят, в частности СМИ, но и не только».

«Люди, которые преклоняются перед диктатором, по сути дела, — рабы», — заключил Познер, добавив, что история расставит все на свои места.

Журналист напомнил, что после разоблачения культа личности Сталина большинство населения относилось к нему негативно, как и во времена перестройки. Современные характеристики советского вождя в СМИ и в монологах известных людей как «эффективного менеджера» и «победителя» изменяют общественное мнение.

Познер уточнил, что похожим способом во время правления Леонида Брежнева правительство старалось сгладить печальные аспекты истории, и тогда рейтинг Сталина вновь вырос.

Ранее Владимир Познер рассказал, что испытывает стыд за россиян, которые прикрепляют к своим автомобилям таблички с лозунгом «Можем повторить!». Он назвал их «безмозглыми мерзавцами, достойными презрения».

 
 
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В этом виноваты влияние СМИ и общества, а также отсутствие критической оценки.
 
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