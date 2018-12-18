КХЛ: Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Риги

Счет открыли гости: на 22-й минуте большинство реализовал Мартиньш Дзиеркалс. Благодаря дублю Куинтона Хаудена «Динамо» сумело сначала сравнять счет (47-я), а затем и вырвать победу (59-я).

- Матчи с рижанами всегда проходят упорно. Начало матча не получилось: не клеилась реализация большинства, допускали много брака… В третьем периоде добавили, и команда победила. Очень важный успех в психологическом плане, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Слова тренера приводит официальный сайт клуба.