КХЛ: Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Риги

Счет открыли гости: на 22-й минуте большинство реализовал Мартиньш Дзиеркалс. Благодаря дублю Куинтона Хаудена «Динамо» сумело сначала сравнять счет (47-я), а затем и вырвать победу (59-я).
- Матчи с рижанами всегда проходят упорно. Начало матча не получилось: не клеилась реализация большинства, допускали много брака… В третьем периоде добавили, и команда победила. Очень важный успех в психологическом плане, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Слова тренера приводит официальный сайт клуба.
Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на 10-е место «регулярки» западной конференции. В активе клуба 24 очка. От 8-го места, дающего право на выход в плей-офф, команду отделяют 15 баллов.