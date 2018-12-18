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КХЛ: Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Риги

19.12.2018 08:39 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: Минское «Динамо» обыграло одноклубников из Риги
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет открыли гости: на 22-й минуте большинство реализовал Мартиньш Дзиеркалс. Благодаря дублю Куинтона Хаудена «Динамо» сумело сначала сравнять счет (47-я), а затем и вырвать победу (59-я). 

- Матчи с рижанами всегда проходят упорно. Начало матча не получилось: не клеилась реализация большинства, допускали много брака… В третьем периоде добавили, и команда победила. Очень важный успех в психологическом плане, - прокомментировал результат главный тренер минчан Андрей СИДОРЕНКО. Слова тренера приводит официальный сайт клуба. 

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на 10-е место «регулярки» западной конференции. В активе клуба 24 очка. От 8-го места, дающего право на выход в плей-офф, команду отделяют 15 баллов. 

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Теги: Минск
 
 
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