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Оружие Путина: что было анонсировано и что вступило в строй

19.12.2018 08:52 — Разное | Tut.by  
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В мартовском послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал ряд новейших видов вооружений, в том числе основанных на новых физических принципах. 42.TUT.BY проследил, какое оружие уже поступило в войска, а какое пока так и осталось в проекте.

«Авангард»

«Авангард» — это ракетный комплекс с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. По словам президента России, скорость боевого блока комплекса превышает 20 М, он идет к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600−2000 градусов Цельсия. Крылатый блок при этом надежно управляется.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: army-news.ru

В марте Путин объявил, что ракетный комплекс «Авангард» запущен в серийное производство. В декабре министр обороны Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны заявил, что в 2019 году на боевое дежурство будет поставлена 31 пусковая установка ракет «Ярс» и «Авангард». Пока же по факту комплекса в войсках нет.

«Сармат»

Путин рассказывал, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. При весе свыше 200 тонн ракета имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Боевая часть оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых. К тому же она оснащена разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

До войск комплекс «Сармат» пока не добрался. В интервью газете «Красная звезда» командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, что бросковые испытания нового ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» завершены и в ближайшее время начнутся летные испытания.


Изображение: YouTube

Твердотопливного двигателя для преемника «Сармата» сделать пока не удалось, поэтому в войска пойдет комплекс шахтного базирования с жидкостной тяжелой ракетой. Перевооружение начнется с 2021 года. Первым новинку получит ракетный полк Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится комплекс «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 Mod.1,2,3 Satan).

«Кинжал»

Гиперзвуковая ракета «Кинжал», носителем которой является МиГ-31К, способна поражать цели на дальности 1,5 тысячи км. К цели она летит с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, при этом еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.


Фото: Reuters

В марте Путин рассказывал, что «Кинжал» 1 декабря 2017 года встал на дежурство в Южном военном округе. Позже, 18 декабря, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что российские самолеты, вооруженные гиперзвуковой ракетой «Кинжал», совершили 89 полетов на патрулирование в акватории Черного и Каспийского морей.

«Просто фантастика»

В марте Путин впервые рассказал об оружии, которое он охарактеризовал как «просто фантастика». Речь шла о подводном беспилотнике, который может снабжаться как обычными, так и ядерными боеприпасами. Он способен уничтожать широкий спектр целей: от объектов инфраструктуры до авианосных группировок.

Скорее всего, тогда речь шла о системе «Статус-6» (ее также называют «Посейдон»). До сих пор о ней мало информации: известно только об испытаниях. В июле Минобороны России сообщило о завершении комплексной экспериментальной отработки беспилотного подводного аппарата: на полигонах проводятся испытания по подтверждению динамических характеристик аппарата при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме.

Другая новинка — крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» — также окутана покровом тайны. Ее особенности — практически неограниченная дальность, непредсказуемая траектория полета и возможность обхода рубежей перехвата. Впрочем, в СМИ периодически появляется информация о неудачных попытках запуска «Буревестника».

Например, в мае американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники в разведке сообщил о неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерной установкой. По информации СМИ, было проведено четыре запуска, и все нельзя назвать удачными.

Лазерное оружие

Анонсированный Путиным боевой лазерный комплекс «Пересвет», основанный на новых физических принципах, заступил на опытно-боевое дежурство. Новейшее оружие начало поступать в войска с 2017 года.

По оценкам экспертов, «Пересвет», предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Мощность используемого лазера и другие характеристики комплекса не разглашаются.

 
 
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