14 правил от доктора, который дожил до 105 лет

В прошлом году в возрасте 105 лет умер знаменитый японский доктор Сигэаки Хинохара, который внес огромный вклад в здравоохранение Японии — и как врач-практик, и как ученый, и как общественный деятель. « Зожник » перевел его советы о том, как прожить так долго и сохранять бодрость, из интервью, которое он дал в 97 лет.



Фото: unsplash.com. Фото носит иллюстративный характер

Сам Шигеаки Хинохара навещал своих пациентов до самого конца своей жизни. Доктор работал обычно до 18 часов в день и иногда по семь дней в неделю, за свою жизнь он издал 150 книг, в том числе «Living Long, Living Good» — которая разошлась тиражом свыше 1 млн экземпляров.

1. Энергия приходит от хорошего самочувствия, а не от еды или сна. Помните, как детьми вы веселились и играли, иногда забывая про голод и сон? Я верю, что такое же отношение к жизни можно и нужно сохранить и во взрослой жизни: не следует напрягать себя излишним количеством строгих правил, типа обеда по расписанию или отхода ко сну, когда запланировано, а не когда хочется.

2. Людей, которые живут долго, независимо от пола или расы объединяет одно — никто из них не страдает от лишнего веса. На завтрак я пью кофе, стакан молока и немного апельсинового сока со столовой ложкой оливкового масла. На обед я съедаю немного печенья с молоком и даже могу его пропустить, если слишком много дел. Я не чувствую голод, потому что сконцентрирован на работе. На ужин я ем овощи, рыбу и рис. Два раза в неделю я ем около 100 граммов нежирного мяса.

3. Планируйте. Мой ежедневник расписан примерно на пять лет вперед, включая мою работу в госпитале, лекции.

4. Не обязательно уходить на «заслуженный отдых» вообще, но если вам нужно на пенсию, то постарайтесь сделать это намного позже 65 лет. Возраст выхода на пенсию в Японии был установлен на уровне 65 лет примерно полвека назад, когда ожидаемая продолжительность жизни была около 68 лет и только считанные люди (125 японцев) достигли тогда возраста 100 лет. В 2009-м женщины в Японии доживали уже в среднем до 86 лет, мужчины — до 80, а количество людей, переваливших за сотню лет, было более 36 тысяч человек, и оно стремительно растет. Примерно к 2030 году в Японии будет свыше 50 тысяч человек, которые доживут до 100 лет.

5. Делитесь знаниями. Я даю 150 лекций в год: и школьникам, и бизнесменам. Предпочитаю стоять во время выступлений, чтобы оставаться сильным.

6. Медицина не всесильна. Когда доктор рекомендует вам сделать операцию, выясните, рекомендовал бы он эту процедуру своим детям или жене. Доктора не всесильны и не могут излечить всех и в любой ситуации, и иногда нет смысла в болезненной операции. Более того, я считаю, что музыкальная терапия или терапия с помощью животных (например, иппотерапия или дельфинотерапия — прим. «Зожника») может помочь намного больше, чем думают многие доктора.

7. Всегда поднимайтесь по ступеням и носите свой багаж. Я поднимаюсь по ступеням как минимум два раза в день, чтобы давать мышцам нагрузку.

8. Создавайте по-крупному. Меня вдохновляет поэма Роберта Браунинга «Аббат Фоглер». Ее читал мне отец. Это произведение вдохновляет нас создавать большие произведения, делать по-крупному, а не мельчить. Он говорит о том, чтобы попробовать нарисовать круг, такой огромный, чтобы мы не успели закончить его при жизни. Все что мы видим, это часть кривой; оставшаяся часть где-то там, скрыта от нашего взгляда. Но она там есть — за горизонтом.

9. Боль — мистическая вещь, если переключить внимание и начать получать удовольствие от другого, о ней можно забыть. Когда у ребенка болит зуб и вы начинаете играть с ним в игры, он переключается и забывает о ней. В больницах не хватает этого, людям нужно отвлекаться и развлекаться. В моем госпитале, например, есть арт-классы и музыкальная терапия.

10. Не стремитесь накапливать материальные вещи. Помните, что вы не знаете, когда придет ваш час, и забрать ничего из них с собой у вас не получится.

11. Только научными знаниями не излечить и не помочь всем. Наука объединяет нас всех, но болезнь индивидуальна. Каждый человек — уникален и взаимодействует с болезнью по-разному. Чтобы познать недуг и помочь людям, нам нужно не только искусство медицины, но и искусство во всех других сферах.

12. Жизнь полна случайностей. 31 марта 1970 года, когда мне было 59 лет, я поднялся на борт самолета, следовавшего из Токио на Фукуоку. Было прекрасное солнечное утро и ничто не предвещало беды, но самолет был захвачен террористами. Следующие четыре дня я провел, прикованный наручниками к креслу в 40-градусную жару. Как доктор я видел в этом эксперимент над телом и удивлялся, на что оно способно в кризисные ситуации.

13. Найдите ролевую модель и нацельтесь на еще большее. Мой отец приехал в США в 1900 году, чтобы учиться в Duke University в Северной Каролине. Он был одним из первых, кто на такое решился, и был моим героем. Позже, когда я подрос, я нашел для себя другие вдохновляющие истории. В моменты сложностей я думаю, как бы мои герои поступили в такой ситуации.

14. Жить долго — волшебно! До 60 лет легко работать на интересы своей семьи, достигать личных целей. Но позже нам надо стремиться работать на интересы общества. Начиная с 65 лет, я начал работать волонтером. Я все еще работаю до 18 часов в день всю неделю и наслаждаюсь каждой минутой.