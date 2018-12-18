«Она изменила мне с соседом по даче, мужем родственницы и случайным знакомым». Психолог отвечает читателю

Читатель изменил своей жене и ушел к другой, но очень скоро оказался в том же положении жертвы. Новая пассия регулярно ему изменяет, а он не может решить, что делать: прощать и понимать любимую или вернуться навсегда к нелюбимой жене. Что ему посоветует психолог, узнаем в этом материале.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Хочу рассказать свою историю, потому что сам не справлюсь. Мне 36 лет. Я женат. У меня есть ребенок. В школе, где он учится, я познакомился с ней — с человеком, который изменил меня, мою жизнь. Не хочу называть никаких имен и прочего, потому что история тянется до сих пор и разорвать этот круг я не могу.

Около полугода у нас было просто ни к чему не обязывающее общение. Максимум — легкий флирт. Но однажды случился самый обычный поцелуй — и все. Мы оба находились в браке, у обоих были дети. Но это все отошло на второй план — главным казались только мы. По крайней мере так казалось мне.



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Мы обдумывали, что скажем детям, своим супругам, планировали, как будем жить дальше вместе. Мы жили еще со своими законными женами/мужьями, когда она уехала в отпуск. Не в другую страну, на дачу. Писала, звонила, говорила: «Люблю, скучаю…».

Я пообещал приехать. Но, к сожалению, не получилось. Не знаю почему, но в ту ночь я так и не смог уснуть: писал ей, звонить пытался до утра. А потом сложил дважды два, задал ей прямой вопрос. Она сперва отнекивалась, а потом оказалось, что я угадал: изменила мне с соседом по даче…

Ломало долго, но после встретились, поговорили, попросила прощения… Сказала, что просто не считала нас парой, но для нее важно, чтобы мы были рядом.

Некоторое время спустя она ссорится с родственницей, вплоть до того, что ей запретили на пороге показываться. Спрашиваю, в чем дело. Естественно, ответ, что «чисто по бытовым вопросам». Сработала чуйка. Додавил. Спала с мужем родственницы…

Я рву отношения, но некоторое время спустя, снова их возобновляем. У нее случилось горе — надо было поддержать. Практически жил с ней в отдельной квартире, у ее родителей…

А потом опять: отпрашивается на ночь с подружкой в клуб. Ок. Часа в два ночи пишет, что едет домой… Итог: дома в районе 8 утра, измена со случайным знакомым.



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Ушел, вернулся к жене… Сволочь я, конечно, но больше некуда было…

Она-то от мужа ушла, я от жены — нет… Два раза уходил, и два раза она принимала меня обратно. Понимаю, что любит, прощает, а я только мучаю ее.

Живу сейчас с женой. Общаюсь и встречаюсь скрытно со второй, но уже не верю ей, ни в ее слова, ни в обещания. Да, она развелась, клянется, что у нее не было больше никого, а я не верю. Например, знаю точно, что удаляет переписку с бывшим своим «другом», что ходила с ним в кино и встречалась с ним тет-а-тет у себя в квартире.

Сейчас она обвиняет меня в том, что мы не вместе. Мол, она ушла от мужа и призналась в изменах, а я должен понять и простить. Я понимаю, что не нужно вестись на это, но почему-то бросить ее не могу. Она такая какая-то легкомысленная, глупая… Понимаю, что по факту разрушаю и ее жизнь, и жизнь своей жены…

С женой у меня прекрасный ребенок, дом, в котором я делаю ремонт, да и отношения в принципе хорошие, но меня тянет к другой.

Комментарий психолога:

Елена Дубовик, психолог, директор «Центра успешных отношений»



— Вы описываете ситуацию, очень непростую для всех ее участников. Исходя из моей практики в подобных случаях только спустя год-полтора усердной работы с хорошим психологом в сознании и жизни клиента начинает хоть что-то проясняться.

Мы же попробуем рассмотреть перечень наиболее правдоподобных гипотез — причин и объяснений происходящего с вами. Это не поможет решить ситуацию, но, возможно, даст вам понимание ситуации и обозначит направления вашей будущей работы над собой.

Невроз

В зависимости от подходов невроз может быть клиническим диагнозом или обозначением состояния раскола в сознании человека. Этот раскол проявляется в невозможности осуществить выбор, например между двумя женщинами.

В этом состоянии очень много страдания: человек чувствует себя эмоционально распятым. Если вы насильно заставите себя выбрать кого-нибудь из этих двух женщин, это не поможет. Потому что в состоянии невроза это равносильно тому, чтобы потерять половину себя.

Выход — укреплять сознание, чтобы понять: дело не в самом выборе между двумя женщинами, а в вас. Они, возможно, обе вам не подходят. А может, и та, и другая подходят одинаково. Но женщины тут совершенно ни при чем. Неразрешимый конфликт — в вашей голове или в душе, сознании, как вам больше нравится.

Единство в себе нужно искать, добывать: муки и страдания как раз помогают в этом. Когда получится соединить пока несоединимое, придет решение, спокойствие и удовлетворение.

Сценарий

В раннем детстве мы принимаем решение о том, как жить, иногда не сознавая это. Одно из таких решений — запрет на то, чтобы получать самое нужное. А всем нам нужно больше всего только одно — любовь. Решение основано на существовавших в то время обстоятельствах и кажется лучшим их оправданием. Во взрослой жизни это решение реализуется неосознанно.

Что важно: сценарий можно осознать и изменить с точки зрения взрослых возможностей.

Травма

Опыт привязанности и доверия мы получаем до 1,5−2 лет — с мамой или с тем, кто заменяет эту фигуру. Положительный опыт (мама была досягаема, надежна, на нее можно было положиться всегда) приводит нас к стабильной, устойчивой привязанности в личных отношениях. Негативный опыт не позволяет нам быть стабильным партнером, мы не умеем доверять и доверяться. Осознав и проработав травму, нужно будет учиться привязанности и доверию.

Недосягаемость

Так бывает, что легко досягаемое перестает представлять интерес или обесценивается. И если вы считаете, что жена уже навсегда с вами, то другая женщина как раз всячески вам демонстрирует, что она не ваша. Включаются интерес и жажда обладания. Только не стоит называть это состояние любовью. Зрелый человек умеет ценить больше как раз то, что имеет. Он считает, что его женщина — лучшая. Игра в недосягаемое быстро заканчивается при женитьбе. Однако создавать в стабильных отношениях новизну — очень ценное качество партнеров.

Проекция

Причиной сильного влечения может быть бессознательное желание импортировать какие-то качества партнера, которые не находишь в себе самом. Например, кажущаяся свобода и безответственность вашей второй женщины делает ее для вас невероятно привлекательной. Начните осознавать и развивать свои подавленные или недоразвитые аспекты, вы почувствуете себя сильнее и свободнее. Привлекательность этих черт в любовнице для вас постепенно исчезнет.

Другой вариант проекции: она представляет собой архетип «анимы». Чаще это женщины без внутреннего содержания, они нравятся всем, потому что на них можно проецировать любые качества. Такой белый экран, на котором вы можете изобразить все что угодно. Проекции хорошо проверяются реальностью, полезно увидеть в ней реального человека, а не свои ожидания и фантазии. Магия исчезнет.

Потребности

Когда одна из женщин удовлетворяет одни ваши потребности, другая — другие, вы чувствуете себя привязанным к обеим, но разными узами. Жена дает вам, скорее всего, стабильность, опору и поддержку. Другая женщина — интерес, непостоянство, непредсказуемость. Полезно было бы осознать все ваши потребности во всех отношениях и взять самому ответственность за их удовлетворение. Это путь к решению конфликта через осознание и ответственность.

Идентификация

Если вы трудно принимаете свои недостатки и неудачи, и это для вас болезненно, то вы будете делать все возможное, чтобы не чувствовать эту боль. По сравнению с женой вы «подлый трус и коварный изменщик». А по сравнению с любовницей — идеал целомудрия, ответственности и целеустремленности. Удовлетворяя чувство превосходства за счет ее неблаговидных поступков и особенностей, вы только регрессируете.

Признавая и осознавая свои слабые стороны, вы сможете расти и принимать жизненные потрясения с благодарностью. Мудрость второй половины жизни невозможна без этого навыка.

Возможно, одна или несколько гипотез — про вас. Но чтобы разобраться в этом, нужно ваше живое участие, ведь «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему…». Вместе с тем стать счастливой семьей возможно. Удачи вам.