﻿ Белорусская железная дорога отправит "Новогодний экспресс" до поместья Деда Мороза в Беловежской пуще. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская железная дорога отправит "Новогодний экспресс" до поместья Деда Мороза в Беловежской пуще

19.12.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Со станции Минск-Пассажирский в конце декабря и начале января можно будет добраться на "Новогоднем экспрессе" до поместья Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща", сообщили в пресс-центре БелЖД.

Проект организован туристическим центром "Дортур" Минского отделения Белорусской железной дороги. Праздничный поезд, состоящий из купейных вагонов, будет доставлять туристов в гости к Деду Морозу 21, 23 и 28 декабря текущего года и 2, 4, 6, 11 января 2019 года.

Поезд будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 21:50 и прибывать в Брест утром следующего дня в 07:40, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах. Там гости проведут целый день.

"Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они посетят поместье белорусского Деда Мороза, увидят домик Снегурочки, музей подарков "Скарбніца", волшебный колодец и ветряную мельницу, смогут загадать желание на Поляне сказок и получить новогодний подарок от самого Деда Мороза. В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах", - говорится в сообщении БелЖД.

Обратно в столицу из Бреста новогодний поезд отправится в 17:50 и прибудет в Минск в 22:15, в дороге пассажиров ждут конкурсы от аниматоров.

В текущем новогоднем сезоне "Дортур" планирует организовать 8 новогодних поездов.

Кроме этого 22 декабря Детская железная дорога им. К.С. Заслонова открывает проект "Новогодний экспресс".

Праздничный поезд будет курсировать в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников с 22 декабря по 7 января. Первый в нынешнем сезоне поезд, управляемый юными железнодорожниками, отправится с перрона станции Заслоново 22 декабря в 11.00.

Детская железная дорога приглашает минчан и гостей столицы совершить незабываемое путешествие по декабрьскому лесу. На станции Сосновый Бор будет организовано театрализованное представление, подготовленное Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников. Дети встретятся со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в новогодних конкурсах и играх.

Билеты на "Новогодний экспресс" уже в продаже. Их можно приобрести на станции Заслоново Детской железной дороги (Проспект Независимости, 86). Стоимость билета составляет Br17. Телефон для справок - +375 17 267-25-22. Также информацию можно изучить на сайте http://www.minsk.rw.by/social_sphere/children_railway/.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со станции Минск-Пассажирский в конце декабря и начале января можно будет добраться на "Новогоднем экспрессе" до поместья Деда Мороза в национальном парке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проводится общественное обсуждение проекта “Генеральный план г. Несвижа. Корректировка”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика