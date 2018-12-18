Со станции Минск-Пассажирский в конце декабря и начале января можно будет добраться на "Новогоднем экспрессе" до поместья Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща", сообщили в пресс-центре БелЖД.

Проект организован туристическим центром "Дортур" Минского отделения Белорусской железной дороги. Праздничный поезд, состоящий из купейных вагонов, будет доставлять туристов в гости к Деду Морозу 21, 23 и 28 декабря текущего года и 2, 4, 6, 11 января 2019 года.

Поезд будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 21:50 и прибывать в Брест утром следующего дня в 07:40, откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на комфортабельных автобусах. Там гости проведут целый день.

"Путешественников ожидает насыщенная новогодняя экскурсионная программа: они посетят поместье белорусского Деда Мороза, увидят домик Снегурочки, музей подарков "Скарбніца", волшебный колодец и ветряную мельницу, смогут загадать желание на Поляне сказок и получить новогодний подарок от самого Деда Мороза. В программу тура также входит знакомство с музеем природы, прогулка вдоль вольеров с животными и угощение блинами с чаем на пущанских травах", - говорится в сообщении БелЖД.

Обратно в столицу из Бреста новогодний поезд отправится в 17:50 и прибудет в Минск в 22:15, в дороге пассажиров ждут конкурсы от аниматоров.

В текущем новогоднем сезоне "Дортур" планирует организовать 8 новогодних поездов.

Кроме этого 22 декабря Детская железная дорога им. К.С. Заслонова открывает проект "Новогодний экспресс".

Праздничный поезд будет курсировать в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников с 22 декабря по 7 января. Первый в нынешнем сезоне поезд, управляемый юными железнодорожниками, отправится с перрона станции Заслоново 22 декабря в 11.00.

Детская железная дорога приглашает минчан и гостей столицы совершить незабываемое путешествие по декабрьскому лесу. На станции Сосновый Бор будет организовано театрализованное представление, подготовленное Минским Дворцом культуры и спорта железнодорожников. Дети встретятся со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, примут участие в новогодних конкурсах и играх.

Билеты на "Новогодний экспресс" уже в продаже. Их можно приобрести на станции Заслоново Детской железной дороги (Проспект Независимости, 86). Стоимость билета составляет Br17. Телефон для справок - +375 17 267-25-22. Также информацию можно изучить на сайте http://www.minsk.rw.by/social_sphere/children_railway/ .