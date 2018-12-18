Ford создал будку, в которой собаки смогут прятаться от взрывов новогодних петард

Почти половина собак испытывает поистине животный ужас, когда вокруг рвутся новогодние петарды и запускаются салюты, свидетельствуют исследования.

Компания Ford запускает серию проектов Ford initiatives, в рамках которого инженеры бренда будут внедрять технологии, разрабатывавшихся для автопрома, в самых разных сферах жизни. И первым проектом серии станет особая собачья будка.

Основой для нее стала обладающая высокими шумоизоляционными качествами прессованная кора пробкового дерева. Поверхности дополнительно проложены пробкой и антивибрационными вставками. Дверь автоматически открывается и закрывается, чтобы питомец мог проскользнуть в конуру и спрятаться от неприятных звуков. Система вентиляции также звукоизолирована. Мало того, будка оборудована специальной аудиосистемой: микрофоны улавливают звуки, а динамики пускают звуковую волну той же амплитуды в противофазе.