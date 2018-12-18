Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет с 23 декабря 2018 г. по 5 января 2019 г

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На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» от 4 января 2010 года Несвижский районный исполнительный комитет решил организовать в 2018 году смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий среди предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, являющихся владельцами одноквартирных (блокированных) жилых домов, города Несвижа к празднованию Нового 2019 года.

Утверждена Инструкция о порядке проведения в 2018 году смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий среди предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, являющихся владельцами одноквартирных (блокированных) жилых домов, города Несвижа к празднованию Нового 2019 года.

Основные цели и задачи смотра-конкурса — активизация и совершенствование работы по новогоднему оформлению и украшению города Несвижа; создание праздничного и декоративно-художественного облика города в период проведения новогодних праздников; повышение активности предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся владельцами жилых домов, города Несвижа в праздничном новогоднем оформлении зданий и прилегающих к ним территорий; улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки в период проведения новогодних праздников; повышение эстетической культуры населения.

Смотр-конкурс проводится с 23 декабря 2018 г. по 5 января 2019 г.

В нем могут участвовать предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, а также граждане, являющиеся владельцами жилых домов, города Несвижа. Общую координацию и руководство смотром-конкурсом осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского районного исполнительного комитета. Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее предприятие по новогоднему оформлению», «Лучшая организация бюджетной сферы по новогоднему оформлению», «Лучший индивидуальный предприниматель по новогоднему оформлению», «Лучшая придомовая территория по новогоднему оформлению».

При подведении итогов учитываются комплексное новогоднее художественное решение (дизайн) оформления объектов и прилегающих к ним территорий; уникальность идеи праздничного оформления; световое оформление (подсветка); использование нестандартных технических решений в оформлении; качество выполненных работ по оформлению объектов и прилегающих к ним территорий. Каждый критерий оценивается по десятибальной системе.

Для участия в смотре-конкурсе предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, являющимся владельцами жилых домов, города Несвижа необходимо до 23 декабря выполнить новогоднее оформление своих зданий и прилегающих к ним территорий.

Для организации проведения смотра-конкурса и подведения его итогов распоряжением председателя Несвижского районного исполнительного комитета создана комиссия, которая осуществляет осмотр зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, являющихся владельцами жилых домов, города Несвижа, изготавливает фотографии, подводит итоги смотра-конкурса, оформляет протокол.

По наибольшему количеству баллов в каждой номинации определяются три призовых места. Победителям смотра-конкурса присваиваются призовые места с выплатой денежного вознаграждения для каждой номинации: за первое место — денежная премия в размере 8 базовых величин, за второе место — денежная премия в размере 6 базовых величин, за третье место — денежная премия в размере 4 базовых величин.

Выплата победителям смотра-конкурса денежных премий производится за счет средств районного бюджета.

«НН».