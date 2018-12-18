Ответственность за использование пиротехники

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В период проведения новогодних и рождественских праздников увеличивается спрос на пиротехнические изделия.

Хочу обратить внимание, что несанкционированное использование пиротехники в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство (ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь), за использование данных изделий в общественном месте (места с массовым пребыванием граждан, во дворах домов и т.д.) предусмотрен административный арест или штраф от 2 до 30 базовых величин.

Не редки случаи, когда использование пиротехнических изделий в состоянии алкогольного опьянения приводило к причинению телесных повреждений, вследствие попадания фейерверка на балкон или в дом через открытое окно или форточку происходило возгорание. Следует отметить, что, если при использовании пиротехнических изделий будет причинен значительный вред здоровью или имуществу граждан, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 299 УК Республики Беларусь «Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями»).

Также в случае задержания несовершеннолетнего за использование пиротехники родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей», которая предусматривает предупреждение либо штраф в размере 10 базовых величин, а при повторности совершения данного правонарушения в течение года — до 20 базовых величин.

Андрей ПЕТРУЧЕНЯ,

начальник Несвижского РОВД.