Поделитесь с друзьями















Уважаемые граждане!

Руководством Несвижского РОВД будут проводиться «прямые телефонные линии» по вопросам правоохранительной деятельности, а также о порядке приема граждан на службу в ОВД.

С вами на связи:

26 декабря, с 10.00 до 12.00 — начальник Несвижского РОВД Андрей Николаевич Петрученя. Тел. 5-93-47.

20 декабря, с 10.00 до 12.00 — первый заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник криминальной милиции Дмитрий Александрович Павлють. Тел. 5-96-87.

21 декабря, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД — начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Михайлович Чижик. Тел. 5-93-87.

22 декабря, с 10.00 до 12.00 — заместитель начальника Несвижского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Владимирович Ефимов. Тел. 5-13-14.