О проведении приписки граждан 2003 года рождения, а также граждан старших призывных возрастов, не прошедших ранее приписку, к призывному участку Несвижского района

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НЕСВИЖСКИЙ РАЙОННЫЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ № 1986

от 10 декабря 2018 года

На основании Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» от 5 ноября 1992 года, с изменениями и дополнениями, Инструкции о порядке организации и проведения учетно-призывной работы в военных комиссариатах, утвержденной постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 12, Несвижский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

В январе — апреле 2019 года провести приписку к призывному участку Несвижского района (далее — приписку) граждан, родившихся с 1 января по 31 декабря 2003 года включительно, проживающих по месту постоянного жительства на территории района, а также граждан старшего возраста, не прошедших ранее приписку по различным причинам. Приписку граждан, своевременно не приписанных к призывному участку, осуществить в течение всего календарного года.

Гражданам, поступившим и обучающимся в учреждениях образования не по месту постоянного жительства, необходимо явиться в военные комиссариаты для приписки по месту жительства.

Гражданам, не получившим персональную повестку для прохождения приписки, явиться в военный комиссариат Несвижского и Копыльского районов (далее — Несвижский ОРВК) по адресу: г. Несвиж, ул. Партизан- ская, 10а, с января по декабрь 2019 года, имея с собой документы, удостоверяющие личность.

Исполняющий

обязанности

председателя В.В. Худницкий.

Управляющий

делами О.М. Мышалова.