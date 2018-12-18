Проводится общественное обсуждение проекта “Генеральный план г. Несвижа. Корректировка”

Поделитесь с друзьями











Сроки проведения общественного обсуждения и направления замечаний и предложений по градостроительному проекту “Генеральный план г. Несвижа. Корректировка” — с 29 декабря 2018 года по 22 января 2019 года.

Ознакомиться с экспозицией выносимого на обсуждение проекта “Генеральный план г. Несвижа. Корректировка” можно с 29 декабря 2018 года по 14 января 2019 года (кроме субботы и воскресенья) с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в Несвижском районном исполнительном комитете по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, 1 этаж, каб. 105. Презентация градостроительного проекта “Генеральный план г. Несвижа. Корректировка” состоится 29 декабря в 12.00 часов в здании Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1 (1 этаж), каб. 108.

Организатор и заказчик проведения общественных обсуждений — Несвижский районный исполнительный комитет (г. Несвиж, ул. Советская, 1), проектировщик — научно-проектное республиканское унитарное предприятие “БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА” (г. Минск, пр. Машерова, 29).

Замечания и предложения по выносимому на обсуждение проекту “Генеральный план г. Несвижа. Корректировка” можно направлять в течение объявленного срока в Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел.: +375-1770-5-94-49; факс: + 375-1770-5-10-91; e-mail: info@nesvizh.gov.by.; сайт: www.nesvizh.minsk-region.by).

Контактные лица от заказчика: заместитель председателя Несвижского районного исполнительного комитета Афанасик Михаил Викентьевич (г. Несвиж, ул. Советская, 1, 1 этаж, каб. 108, контактный телефон 5-14-52) и начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома Конищева Юлия Сергеевна (г. Несвиж, ул. Советская, 1, 1 этаж, каб. 105, контактный телефон 5-11-04).