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Audi приступила к дорожным тестам кроссовера Q4

19.12.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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В ряду Audi уже сейчас насчитывается пять моделей SUV, начиная от младшего Q2 и заканчивая дебютировавшим в этом году флагманским Q8. Но в скором времени на рынок выйдет еще один представитель Q-семейства, о чем свидетельствует активность фотошпионов.


На днях им удалось выследить на ездовых испытаниях очередной «паркетник» Audi — Q4, первая информация о котором появилась еще весной прошлого года. На деле это будет разновидность нового Q3, представленного в октябре на Парижском автосалоне — в этой связи ходят слухи, что будущая новинка получит имя Q3 Sportback, хотя индекс Q4 более вероятен. Как бы там ни было, от стандартного Q3 грядущий кроссовер будет отличаться более динамичной внешностью с покатой задней стойкой и заниженной крышей.


Как и в случае с Q3, в основу новинки ляжет модульная платформа MQB. От него же Q4 достанутся и силовые агрегаты (три бензиновых мотора и турбодизель мощностью от 150 до 230 лошадиных сил), на вершине гаммы будет RS Q4, под капот которому прочат пятицилиндровый агрегат с отдачей 400 сил.

Производство Q4 начнется в следующем году на предприятии Audi в венгерском Дьоре, где собирают также седаны и кабриолеты семейства A3 и спорткары TT.

 
 
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В следующем году на рынок выйдет еще один представитель Q-семейства Audi, о чем свидетельствует активность фотошпионов.
 
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