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Audi приступила к дорожным тестам кроссовера Q4
В ряду Audi уже сейчас насчитывается пять моделей SUV, начиная от младшего Q2 и заканчивая дебютировавшим в этом году
На днях им удалось выследить на ездовых испытаниях очередной «паркетник» Audi — Q4, первая
Как и в случае с Q3, в основу новинки ляжет модульная платформа MQB. От него же Q4 достанутся и силовые агрегаты (три бензиновых мотора и турбодизель мощностью от 150 до 230 лошадиных сил), на вершине гаммы будет RS Q4, под капот которому прочат пятицилиндровый агрегат с отдачей 400 сил.
Производство Q4 начнется в следующем году на предприятии Audi в венгерском Дьоре, где собирают также седаны и кабриолеты семейства A3 и спорткары TT.
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В следующем году на рынок выйдет еще один представитель Q-семейства Audi, о чем свидетельствует активность фотошпионов.
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