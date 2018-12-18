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Папа Гена. Как отец в одиночку готовит сына с инвалидностью к самостоятельной жизни

19.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Геннадий Новик — радиоинженер, и раньше большую часть времени он проводил на работе. Теперь же, помимо командировок, в его графике — стирка, готовка и забота о сыне с инвалидностью второй группы. После того, как не стало его жены, он воспитывает взрослого Рому один. Учит сына считать деньги, уважать женщин и правильно париться в бане. Обычный папа — только условия не совсем обычные.


С отцом и сыном мы встречаемся в минском парке на прогулке. Геннадий говорит: физические нагрузки на свежем воздухе — обязательный пункт в их расписании. Иногда семья ходит в горнолыжный центр недалеко от дома. Катаются на горке: папа — на лыжах, сын — на тюбинге.

33-летний Рома — фанат спорта. Правда, в качестве зрителя: когда по телевизору показывают соревнования, не отлипает от экрана. Больше всего любит прыжки в воду и волейбол. С отцом бывает на хоккее: они болеют за «Динамо-Минск». Правда, в последнее время на матчи клуба выбираются реже: не игра, вздыхает Геннадий, а одно расстройство.


«Мы ездили по Советскому Союзу, пытались лечиться»

О том, что Рома не такой, как все, семья узнала, когда мальчик был еще маленьким.

— Изначально у него просто выпали волосы — мы думали, что это несерьезная проблема. Но позже задержка в развитии стала заметной (у Ромы есть умственные нарушения. — Прим. ред.). Мы ездили по Советскому Союзу, пытались лечиться. Верили, что это можно изменить, даже были в Тбилиси у какой-то бабки-целительницы. Ездили в монастырь в Белгородскую область: ходили слухи, что местный батюшка — чудотворец. Недели две там жили, посещали службы… Ничего не помогло. Чудеса бывают где-то там, где нас нет.

— Что чувствует отец, когда узнает о таком диагнозе?

— Шок, — не скрывает Геннадий. — Рассчитываешь на обычное человеческое счастье, а все рушится. Но потом привыкаешь. Мы приняли это как должное. Рома ходил в спецсадик, потом в спецшколу, более-менее выучился, читать-писать умеет. После школы мы отвели его в училище, на специальность озеленителя. Почему туда? Выбора практически не было. С таким заболеванием попасть в какое-то учебное заведение очень сложно.


На нового ребенка супруги долго не решались, опасались, что проблема повторится.

— Потом обследовались, всю беременность жена была под наблюдением врачей. Родилась девочка, на семь лет младше Ромы — слава Богу, все в порядке, — рассказывает Геннадий о взрослой дочери.

«Мама была его глазами и руками»

Два года назад мамы Елены не стало: умерла от рака. С тех пор папа с сыном живут вдвоем — по новым правилам.

— Жена, как и любая мама, очень опекала своего ребенка. Доходило до того, что Рома не знал, что ему надеть и поесть. Мама была его глазами и руками. После ее смерти я решил немного поломать эту схему и приучить сына к самостоятельности.

Конечно, дело непростое. У Ромы есть аутичность, он привык к определенным действиям, и что-то новое привить — проблема. Иногда я специально уезжал в командировки, чтобы сын оставался один и хоть как-то учился готовить.


— Гречка, рис, перловка, овсянка, — перечисляет Рома блюда, которые уже освоил. — Рыбу могу на сковороде запечь.

— В последнее время у меня работы не очень много, спешить по утрам не нужно — и я не выхожу из комнаты до тех пор, пока сын не приготовит себе завтрак, не поест и не уйдет на работу.

Единственное, что не поддается Роме, — это счет. Что такое деньги, он понимает, но соотнести, дорого вещь стоит или не очень, для него проблематично.

— У меня сейчас 3 рубля 54 копейки, — вспоминает парень.

— Что ты на них можешь купить? — устраивает отец мини-проверку.

— Ой, — вздыхает Рома. — Что-то можно купить, а что — не знаю.


«Когда уезжаю в командировку, Рома сам ходит в магазин»

Пять лет назад Рома устроился разнорабочим на медпредприятие, где выделены места для людей с инвалидностью. Фасует там пробирки для поликлиник и больниц.

— У меня семичасовой рабочий день: с 9 до 16.30. Нас в коллективе 18 человек, — рассказывает парень.

— Получают они, конечно, минимально, — дополняет Геннадий. — Но это лучше, чем его прошлая работа: семь лет назад мы его пристроили в церковь делать свечки. Там он, по сути, вообще ничего не зарабатывал.


— На работу сам ездишь? — интересуюсь у Ромы.

— Да. Четыре остановки на автобусе.

— Ай, лентяй, тут пешком можно пройти — 20 минут всего, — журит отец.

— На что Рома потратил первую зарплату, помните?

— Маме отдал. Сейчас у нас с сыном общий бюджет: когда уезжаю в командировку, оставляю ему карточку: он идет в магазин и покупает все, что надо. И что не надо, — с улыбкой говорит мужчина о Роминой слабости к шоколаду и растворимому кофе. — Последнее время я стараюсь «химические» продукты — колбасы, растворимый кофе — не приобретать. В основном едим овощи, мясо, каши.

Пришлось ли от чего-то отказаться, чтобы больше времени уделять сыну? Мужчина задумывается: «Просто если раньше куда-то ходил один, сейчас — вдвоем». По выходным, например, они ездят на дачу.

— В последнее время я уничтожил все грядки, к счастью. Работы, конечно, все равно хватает — траву покосить, мусор убрать, — но это не сравнить с тем, как мы раньше пытались выполнить сельскохозяйственную программу для всей страны, — шутит Геннадий. — Теперь дача, скорее, место для отдыха.

«Отцы уходят, потому что не хватает ответственности»

— Мне сложно давать советы родителям, которые оказались в похожей ситуации, — признается Геннадий. — Каждый выбирает свой путь. Я поставил цель приучить сына к самостоятельной жизни. Мне кажется, это очень важно. Где бы дети ни оказались после смерти родителей — у родственников или в специализированных домах, — главное, чтобы они могли себя обслужить.

— Почему отцы часто уходят из семьи, где у ребенка инвалидность?

— Я за других не могу ответить. Возможно, ответственности не хватает. Ведь если ты ответственный человек, то ты со своим ребенком — до конца жизни.


Когда разговор заходит про будущее Ромы, Геннадий оценивает ситуацию реалистично.

— Дай Бог, чтобы у сына сохранилась эта работа. Если с его предприятием что-то случится, будет проблема найти другую вакансию. Тут-то и здоровому человеку устроиться тяжело. Если что, придется вдвоем чем-то заниматься, на той же даче какое-то дело организовать. Пока не задумывался: привык решать проблемы по мере поступления. Планы на то и существуют, чтобы их ломать.

Тем не менее у Новиков уже есть точный план на Новый год:

— С детьми соберемся, фейерверк запустим. Дорогие подарки мы обычно не покупаем, но в этом году куплю сыну тюбинг — последние разы их не было в прокате, так пускай у Ромы будет свой.

 
Теги: Минск
 
 
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После того, как не стало жены, Геннадий воспитывает взрослого Рому один. Учит сына считать деньги, уважать женщин и правильно париться в бане. Обычный папа - только...
 
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