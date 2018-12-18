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В «Великом камне» открыта евразийская штаб-квартира Sinotrans

19.12.2018 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В «Великом камне» открыта евразийская штаб-квартира Sinotrans
БЕЛТА

Почетными гостями встречи стали представители руководства Посольства КНР в Республике Беларусь, Sinotrans, ЗАО Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания, АО «Дуйсбурген Хафен», АО «Литовские железные дороги», Администрации «Великого Камня» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», а также других белорусских и иностранных организаций, сообщили в индустриальном парке. 

На Шелковом пути создается логистическая платформа мирового класса, целью которой будет осуществление железнодорожных, морских и авиаперевозок. 

В «Великом камне» открыта евразийская штаб-квартира Sinotrans
На ПТО «Великий камень» оформлено уже более тысячи партий товаров
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Церемония открытия штаб-квартиры Sinotrans состоялась 18 декабря 2018 года в бизнес-центре China Merchants.
 
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