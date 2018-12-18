В «Великом камне» открыта евразийская штаб-квартира Sinotrans

Почетными гостями встречи стали представители руководства Посольства КНР в Республике Беларусь, Sinotrans, ЗАО Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания, АО «Дуйсбурген Хафен», АО «Литовские железные дороги», Администрации «Великого Камня» и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», а также других белорусских и иностранных организаций, сообщили в индустриальном парке.

На Шелковом пути создается логистическая платформа мирового класса, целью которой будет осуществление железнодорожных, морских и авиаперевозок.

На ПТО «Великий камень» оформлено уже более тысячи партий товаров Подробнее