ДШИ и «МП»: гармония аббревиатур

Талантливый педагог, взрастивший не одну плеяду музыкантов, грамотный управленец, много лет ведущий за собой коллектив-команду. Директор детской школы искусств Ольга Глущенко вряд ли нуждается в представлении – среди земляков она личность известная. Сегодня же на странице «МП» эта элегантная женщина предстанет еще в одной ипостаси – постоянной подписчицы.











Проверено временем

Ее дружба с районной газетой исчисляется десятилетиями. Пожалуй, начало теплым отношениям с районкой было положено в 1972 году. Тогда совсем юная учительница Ольга переступила порог быховской детской музыкальной школы. Позже было ее назначение директором, преобразование учреждения в детскую школу искусств. Все эти вехи в жизни «храма искусств» всегда находили отражение на страничках газеты «Маяк Прыдняпроўя».

Хронология событий – дело наиважнейшее. Пока районка аккумулировала информацию о ДШИ, ее директор бережно собирала свой архив.

Ольга Глущенко с гордостью показывает внушительных размеров альбом. На каждой его страничке – вырезка из местной газеты. Объемы разные: от малюсеньких заметок до внушительных статей или репортажей на полосу. Упомянул журналист в материале музыкальную школу – значит, место в самодельном архиве статье обеспечено.

— Видите, по крупицам собираем историю нашей школы, — листает страницы альбома Ольга Николаевна. – Это же хронология в лицах. Кто делает историю ДШИ? Педагоги и дети. Кто эту историю пишет? Конечно, «Маяк Прыдняпроўя».

Наверное, поэтому газета всегда была тем самым достоверным первоисточником информации, которому Ольга Глущенко доверяла безоговорочно. Этому же учила и свой коллектив.

Подумать, поразмыслить, оценить, сделать выводы – именно в этом «плюсы» печатного слова. Потому периодику не заменит самый скоростной интернет. Стараясь шагать в ногу со временем, Ольга Николаевна подчеркивает: людям, привыкшим анализировать, без районки не обойтись.

— Мои педагоги – люди читающие, — не без гордости говорит о коллегах директор. – Из прессы – районная газета для них на главенствующих позициях.

«Живая», «не статичная». Такие характеристики дает «МП» Ольга Глущенко. Люди, их дела и достижения – вот что, по ее мнению, делает районку интересной для читателя.

— Отрадно видеть на ваших страницах знакомые лица, — улыбается Ольга Николаевна. – Вдвойне приятно, когда в свежем номере газеты земляки читают о детской школе искусств.

Оперативность новостей. Еще один «плюс», отмеченный постоянным подписчиком. Ольга Глущенко откровенно недоумевает скорости работы всего состава редакции! На страницах «МП» только свежие новости!

«Своя» газета

Ответственный за прессу в семье Глущенко – супруг. Это он забирает из почтового ящика периодические издания, в числе которых обязательно «МП». Он же первый и читает районку. Причем, от начала и до конца.

И всегда считает своим долгом обратить внимание супруги на самые важные моменты в газете. Так сказать, расставляет акценты. И лишь когда Ольга сама ознакомится с новостями, супруги переходят к их обсуждению.

— Я считаю, что все идет с детства, — откровенничает Ольга Николаевна. – Родители всегда – образец для подражания. Мой папа Николай Иванович Рязанов всегда отдавал предпочтение «Маяку Прыдняпроўя». И о нем, как об участнике Великой Отечественной войны, газета «говорила» не раз. Для него «Маяк» всегда был авторитетным изданием, на которое он никогда не забывал подписаться. Мнение отца не могли не разделить и дети.

Санкт-Петербург, Кострома, Владимир, Ярославль, Иваново, Львов. Благодаря Ольге Глущенко быховскую районную газету знают далеко за пределами Беларуси. Сколько номеров увезли родственники в Россию и Украину!

«Мы освещаем вашу жизнь!»

Признаться, для Ольги Глущенко «Маяк Прыдняпроўя» так и не стал «МП». Да и не нужно это! Директор детской школы искусств называет районку «Маяком». И видит в этом некий символизм, особенный смысл.

— Вы освещаете наш путь, — практически цитирует газетный слоган Ольга Глущенко. – Маяк – это же ориентир. Он нужен, чтобы с пути не сбиться. Тонкое и меткое название. Соответствуйте ему и дальше!

Алеся МУХАЧЕВА.