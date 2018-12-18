В Обидовичском СДК прошла акция «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Они смело шли в бой, отважно бросались под пули. Их подвигам нет цены, а память о них не знает забвения.

































































75 лет. Быховщина на пороге знаменательной даты, радостной и скорбной одновременно. Юбилейная годовщина освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Именно в это время родной уголок сбрасывал ненавистные оковы оккупантов.

Непосредственных очевидцев тех страшных событий, когда горела земля под ногами, в агрогородке Обидовичи уже, к сожалению, нет. Но, как живые, смотрят они со старых фотоснимков в альбомах, бессмертны их имена, выбитые на камне братской могилы. В честь их — ратных сыновей Родины — в Обидовичском сельском Доме культуры прошла культурно-массовая акция «Нам дороги эти позабыть нельзя».

О стойкости и героизме советских солдат, которые боролись за освобождение обидовичских земель, рассказал сотрудник районного историко-краеведческого музея Артем Кротов.

Почетный гость мероприятия — председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко прибыл с почетной миссией. Медали «100 лет Советской Армии и военно-морскому флоту» были вручены Юрию Анищенко, Анатолию Сазурову и Павлу Хмурковскому. А медаль «Воину-интернационалисту» заблестела на груди Владимира Шадурина.

Театрализация и концертные номера в исполнении местных артистов художественной самодеятельности и быховских солистов районного центра культуры. На все это пришли посмотреть сельские жители. И, нужно отметить, разочарованными не остались.

А иначе и быть не могло. Знакомая музыка, талантливые исполнители, детские голоса на сцене… Вот он, мир! И сберечь его в наших силах!

Алеся МУХАЧЕВА.