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Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
19.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Цена нефти Brent 18 декабря на торгах на бирже ICE в Лондоне опустилась почти на 6% и составила $55,91 за баррель, сообщает РБК.
В последний раз цена Brent опускалась до этой отметки в октябре 2017 года.
Цена нефти WTI снизилась примерно до $46,2 за баррель.
Котировки продолжают падать на фоне торговых противоречий между Китаем и США, а также прогнозов правительства США по росту добычи сланцевой нефти.
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Цена нефти Brent 18 декабря на торгах на бирже ICE в Лондоне опустилась почти на 6% и составила $55,91 за баррель, сообщает РБК. В последний раз цена Brent опускалась до этой...
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