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Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель

19.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Цена нефти Brent 18 декабря на торгах на бирже ICE в Лондоне опустилась почти на 6% и составила $55,91 за баррель, сообщает РБК.

В последний раз цена Brent опускалась до этой отметки в октябре 2017 года.

Цена нефти WTI снизилась примерно до $46,2 за баррель.

Котировки продолжают падать на фоне торговых противоречий между Китаем и США, а также прогнозов правительства США по росту добычи сланцевой нефти.

 
 
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Цена нефти Brent 18 декабря на торгах на бирже ICE в Лондоне опустилась почти на 6% и составила $55,91 за баррель, сообщает РБК. В последний раз цена Brent опускалась до этой...
 
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