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Суд в США обязал браконьера ежемесячно пересматривать мультфильм про Бэмби

19.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Браконьер из американского штата Миссури, участвовавший в незаконном убийстве оленей, по решению суда будет обязан каждый месяц смотреть диснеевский мультфильм «Бэмби». Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

После признания вины Дэвид Берри-младший был приговорен к одному году лишения свободы в округе Лоуренс штата Миссури. Обязательный ежемесячный просмотр мультфильма «Бэмби» в течение всего срока заключения — часть приговора, оглашенного судьей. Также 29-летнего браконьера приговорили к 120 дням тюремного заключения в соседнем округе — за нарушение условного наказания за совершение тяжкого преступления с применением огнестрельного оружия.

Сообщается, что группа браконьеров, состоящая из трех родственников, за три года убила несколько сотен оленей. Участники группировки ранее уже были осуждены за незаконную ловлю рыбы.

«Бэмби» — пятый по счету классический полнометражный анимационный фильм, снятый студией Walt Disney Productions по мотивам одноименной книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена. Согласно сюжету, мать олененка Бэмби погибает от рук охотника. Сегодня Бэмби — это один из самых известных, популярных и давно устоявшихся символов борьбы за права животных.

 
 
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Браконьер из американского штата Миссури, участвовавший в незаконном убийстве оленей, по решению суда будет обязан каждый месяц смотреть диснеевский мультфильм...
 
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