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Белорусы подписывают петицию за выходной 2 января
Более 8800 человек подписали петицию на сайте
Данные приведены по состоянию на 9 часов утра 19 декабря. Подписи будут собирать до 25 декабря, а затем направят документ в Министерство труда и соцзащиты.
Напомним, согласно графику рабочих и выходных дней, утвержденному Совмином, 2 января 2019 года (среда)
Белорусские граждане подписываются под петицией, выступая за то, чтобы 2 января традиционно оставалось праздником, как и много лет до этого. Вместо этого дня предлагается сделать рабочей любую субботу.
«Совмин решил, что 2 января 2019 г. выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу», - говорится в петиции.
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Более 8800 человек подписали петицию на сайте petitions.by за то, чтобы 2 января сделать нерабочим днем.
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