Белорусы подписывают петицию за выходной 2 января

Более 8800 человек подписали петицию на сайте petitions.by за то, чтобы 2 января сделать нерабочим днем.

Данные приведены по состоянию на 9 часов утра 19 декабря. Подписи будут собирать до 25 декабря, а затем направят документ в Министерство труда и соцзащиты.

Напомним, согласно графику рабочих и выходных дней, утвержденному Совмином, 2 января 2019 года (среда) является рабочим днем , хотя ранее правительство предлагало сделать этот день выходным.

Белорусские граждане подписываются под петицией, выступая за то, чтобы 2 января традиционно оставалось праздником, как и много лет до этого. Вместо этого дня предлагается сделать рабочей любую субботу.

«Совмин решил, что 2 января 2019 г. выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу», - говорится в петиции.