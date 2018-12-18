ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы подписывают петицию за выходной 2 января

19.12.2018 09:20 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Более 8800 человек подписали петицию на сайте petitions.by за то, чтобы 2 января сделать нерабочим днем.

Данные приведены по состоянию на 9 часов утра 19 декабря. Подписи будут собирать до 25 декабря, а затем направят документ в Министерство труда и соцзащиты.

Напомним, согласно графику рабочих и выходных дней, утвержденному Совмином, 2 января 2019 года (среда) является рабочим днем, хотя ранее правительство предлагало сделать этот день выходным.

Белорусские граждане подписываются под петицией, выступая за то, чтобы 2 января традиционно оставалось праздником, как и много лет до этого. Вместо этого дня предлагается сделать рабочей любую субботу.

«Совмин решил, что 2 января 2019 г. выходного не будет. Впервые за много лет этот день будет рабочим. Просим положительно пересмотреть решение о переносе рабочего дня со 2 января 2019 года на любую другую субботу», - говорится в петиции.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 8800 человек подписали петицию на сайте petitions.by за то, чтобы 2 января сделать нерабочим днем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Венок своими руками. Посмотрите, как легко сделать новогодние украшения самому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика