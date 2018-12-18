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Всемирный банк выделит $25 млрд на развитие интернета в Африке

19.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Всемирный банк намерен к 2030 году инвестировать $25 млрд в развитие информационных технологий в Африке с целью обеспечить доступ африканских стран к интернету. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой.

Всемирный банк ставит перед собой задачу сделать глобальную сеть доступной для каждого жителя африканского континента. Так называемый «Цифровой скачок для Африки» предполагает также подключение к интернету бизнеса и сектора государственных услуг.

Всемирный банк — международная финансовая организация, созданная для оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. У Всемирного банка две ключевые цели: снижение показателей крайней нищеты в мире и содействие всеобщему процветанию и большей справедливости в развивающихся странах.

 
 
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Всемирный банк намерен к 2030 году инвестировать $25 млрд в развитие информационных технологий в Африке с целью обеспечить доступ африканских стран к интернету. Об...
 
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