Венок своими руками. Посмотрите, как легко сделать новогодние украшения самому

Рождественский венок — типичное украшение для дома в европейских странах. Он постепенно приживается и в наших краях. В католической традиции венки вешают на дверь или над камином, а еще кладут на стол вместе с четырьмя свечами — по числу недель адвента. Венок можно купить в магазине, но гораздо интереснее сделать его самостоятельно: в ожидании праздников добавить новогоднего духа в будни.

Редакция LADY.TUT.BY попросила флориста рассказать, как делают венок, и показать другие варианты украшений, которые несложно сделать самому.



Карина Мотыль — декоратор, флорист магазина «Кудесница», работает с цветами и декором более семи лет.

Венок

— Для создания классического венка лучше всего использовать пихту или сосну, она продается на елочном базаре. Можно, конечно, взять и еловые ветки, но ель очень быстро осыпается и сохнет.





Следующая составляющая — каркас. Заготовки продаются в магазинах для творчества, их делают из пенопласта и красиво оформляют. Если вы не нашли заготовку, то сделайте каркас из соломы, возьмите пяльца, прутья деревьев или толстую проволоку. Главное — придать форму кольца (диаметр — 35−40 см) и надежно скрепить, а потом обтянуть лентами или оформить цветной бумагой.

Украшения: шишки, шарики, бусинки, ленты и сухоцветы.

Инструменты: клей-пистолет, толстая и тонкая проволока, перчатки, секатор, канцелярский нож и ножницы.





Разделяем веточки пихты и оплетаем заготовку проволокой по часовой стрелке. Стараемся маскировать «корешки» пышной частью, не оставляя пустот. Каждая следующая ветка должна накрывать (со сдвигом) предыдущую.





Чтобы венок был аккуратным, из более толстой проволоки сделайте скобы (отрежьте полоску 2-3 см. и согните дугой) и зафиксируйте ими торчащие ветки на каркасе, какие-то можно обрезать секатором. Еще пустоты стоит заполнить лапками поменьше и также закрепить скобами. Плести венок лучше в хозяйственных перчатках, потому что пихта, а тем более елка, очень колючая.





Теперь приступаем к самому приятному! В декорировании никаких ограничений нет: следуйте своей фантазии. Сейчас венки украшают сладостями, игрушками, специями, сухофруктами и даже шариками для пинг-понга. Важный принцип последовательности: клеить нужно от больших объектов к малым.

Для того чтобы игрушки хорошо держались, используйте термоклеевой пистолет. Вы можете попробовать другой клей, но с большой долей вероятности шарики держаться не будут.





Классический венок, который мы делаем, начинаем «одевать» с шишек, потом приклеиваем шарики, сухоцветы и бусины.





Следите за симметрией — ваш венок вряд ли будет хорошо смотреться, если шишки окажутся на одной половине изделия, а бусины — на второй. Последним прикрепляем бант.





Композиция на стол

— Еще одно украшение для дома или офиса, которое можно сделать из лапок, оставшихся после плетения венка.

Также вам понадобится: флористическая пена, упаковочная бумага, шарики, бусины, лента, сухоцветы и пихта.

Инструменты: клей-пистолет, ножницы.





Флористическая пена продается в цветочных магазинах, это действительно незаменимая вещь в арсенале флористов. Губка пропитана специальным составом, который продлевает жизнь растений. Не советую использовать что-то другое вместо нее, но если все-таки надо — попробуйте мох или песок.





Оборачиваем пену бумагой или целлофаном: можно аккуратно «конвертиком», а можно хаотично, это зависит от ваших предпочтений. Потом конструкцию обматываем лентой и завязываем. На бантик наклеиваем бусину.





Ветки пихты или сосны срезаем снизу, чтобы получились колышки.





Вставляем их в пену рядами.





Украшения приклеиваем, как в случае с рождественским венком, термоклеем: сначала крупные шишки, шарики, сухоцветы и мелкие бусины.





Очень эффектно в композиции смотрятся высушенные цветы хлопка и лотоса, но если их нет под рукой, то замените их дольками сухих апельсинов или мандарин.





Елочка

— Дизайнерскую елочку можно сделать из чего угодно: шишек, моха или коры. Можно использовать все вместе. Для этого изделия берем ветку (в нашем случае — ивовую), остатки пихты, сосну, шишки с напылением (можно заменить на обычные), желуди и специи (бадьян, перец), шарики и бусины. А также ведерко или вазу, пенопласт.

Инструменты: клей-пистолет, проволока тонкая и толстая.





Поместите пенопласт в ведерко или вазу. С помощью термоклеевого пистолета приклейте очищенную ветку к пенопласту.





Круговыми движениями проволокой прикрепите лапки пихты к ветке. Обкручивайте от макушки к низу, по мере необходимости добавляя новые лапки.





Закройте пустые промежутки мелкими ветками с помощью скоб или клея. Чтобы елочка не перевернулась под своей тяжестью, добавьте камешки или песок в горшок.





Сначала украшаем желудями. Лучше снять с плода шляпку и приклеить ее, чтобы она не отвалилась.





Потом на клей сажаем шарики, специи и бусины. Вместо верхушки попробуйте использовать звездочку бадьяна.



