Бюро G-Power предложило тюнинг для BMW седьмой серии с мотором V12

Немецкое ателье G-Power, известное своими оригинальными программами доработок для двигателей BMW, готово форсировать топовую версию седана седьмой серии M760Li с 6,6-литровым мотором V12 под капотом.





За 2080 евро G-Power предлагает модуль управления V performance, позволяющий битурбированному мотору работать с большей отдачей, без вмешательства в механическую часть.





Вместо исходных 610 лошадиных сил и 800 Нм у заводской версии в активе двигателя после чип-тюнинга 700 сил и 900 Нм крутящего момента, благодаря чему время набора первой «сотни» сократилось с 3,9 до 3,4 секунды. За 471 евро тюнеры снимут ограничитель скорости — седан сможет развивать 310 км/ч вместо 250 км/ч у стандартного M760Li с завода.





Внешне баварский седан в исполнении G-Power практически не отличается от серийного. Разве что с кузова пропал почти весь хром, а от себя ателье добавило кованые 21-дюймовые колесные диски Hurricane RR с пятью сдвоенными спицами с шинами размерности 255/35 спереди и 295/30 сзади.