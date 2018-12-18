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Беларуский стартап получил $500 тысяч инвестиций. И это первая в стране сделка по английскому праву

19.12.2018 09:17 — Разное | KYKY  
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18 декабря беларуский стартап Rocketdata.io получил инвестиций на 500 тысяч долларов. Особенность в том, что сделку заключили на основе английского права, которое у нас ввели с тем самым декретом о развитии цифровой экономики. То есть первая такая сделка прошла через год после подписания декрета и через девять месяцев после его вступления в силу.

Стартап RocketData.io − это сервис по управлению онлайн-присутствием бизнеса. Он помогает маркетологам и бизнесменам управлять информацией об их компании в интернете и удобнее работать с отзывами. Сейчас проект интегрирован уже с больше чем 40 площадками на рынке России и Беларуси. Главным инвестор − российско-беларуский венчурный фонд RBF Ventures. Управляющий партнёр фонда сказал, что это первая инвестиция компании в нашу страну. Он также отметил, что из аналогов у RocketData − только американская компания Yext.

Дмитрий Калинин, директор Белинфонда и управляющий партнер RBF Ventures, сказал: «По сути заключенная сегодня сделка знаменует собой подтверждение, что венчурный рынок нашей страны действительно работает». Он считает, что компания не просто инвестировала в проект. Дмитрий говорит, что это «коллаборация большого числа элементов беларуской венчурной экосистемы»: сам фонд, частные инвесторы, ПВТ, юридические и финансовые консультанты. 

Также стартап поддержали и другие частные инвесторы − в частности, Константин Келлер, менеджер продуктов Wargaming, и портал TUT.by. По словам CEO RocketData Дарьи Даниловой, деньги потратят, разумеется, на развитие проекта, а также на выход в другие страны, где нет подобных сервисов: «Мы убеждены в том, что тренд значимости онлайн-присутствия и работы с репутацией будет продолжать расти в будущем. <...> Впереди у нас большие планы: по развитию продукта и расширению функционала, увеличению доли рынка в СНГ и выходу в новые регионы. Наша команда на все 100% готова сделать еще одну глобальную историю успеха стартапа из Беларуси». Стартап хочет выйти на рынок Казахстана и Украины, а потом − в страны Центральной и Восточной Европы.

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18 декабря беларуский стартап Rocketdata.io получил инвестиций на 500 тысяч долларов. Особенность в том, что сделку заключили на основе английского права, которое у нас...
 
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