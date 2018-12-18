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Связь пятого поколения: в Беларуси запустили первую зону 5G
19.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси запустили первую зону 5G, сообщает телеканал «МИР 24».
Она состоит из трех базовых станций. Все находятся в центре Минска и работают в диапазоне 3,5 ГГц. Новые технологии обеспечат высокую скорость передачи данных. Ожидается, что 5G позволит развить цифровую экономику страны. Со временем зоны действия охватят разные районы столицы.
Базовые станции позволят обеспечить beCloud передачу данных на скорости более 1 Гбит/с. Также опытные зоны позволят изучить вопросы совместного с другими системами использования диапазона 3,5 ГГц.
Еще одну
Как ожидается, в 2019 году около 25 сотовых операторов запустят сети 5G, а к 2020 году количество таких компаний вырастет вдвое.
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Все три базовые станции новой сети находятся в центре Минска и работают в диапазоне 3,5 ГГц.
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