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150 елочных базаров будут работать в Гродненской области

19.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Желающие приобрести натуральное новогоднее дерево смогут выбрать среди елок и сосен, а также деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой, попросту говоря в кадках. Торговые точки разместятся в тех местах, откуда проще всего доставить зеленую красавицу. Только в Гродно таких базаров планируется 19. Снабжать новогодними деревьями будут Гродненский, Скидельский, Щучинский и Волковысский лесхозы. 
 
В целом по области в продаже елки различной высоты, начиная до метра. Деревья свыше трех метров на зеленых базарах встречаются реже, но и купить их не составит труда, обратившись в ближайший лесхоз. 
 
– В прошлом году было реализовано 27 тысяч новогодних деревьев. По сравнению с цифрами десятилетней давности это в два раза меньше. Снижение спроса, скорее всего, связано с модой на искусственные елки. Напомню: вред от производства и утилизации искусственного новогоднего дерева окружающей среде в разы больше, чем от вырубки одной елки. Тем более деревья для новогодних праздников заготавливаются на специальных специально отведенных плантациях или в ходе запланированных рубок, – рассказал представитель Гродненского ГПЛХО Евгений Думчев.
 
150 елочных базаров будут работать в Гродненской области
 
Лесные хозяйства готовы предоставить свои услуги и тем, кто привык ходить за елкой в лес. Нужно обратиться в ближайшее лесничество, оплатить определенную сумму и получить координаты мест для рубки. А непосредственно само дерево можно выбрать самому. Если миновать эти процедуры, то можно получить внушительный штраф, размер которого может достигать 5 базовых величин. Плюс погашение нанесенного ущерба. 
 
Цена вопроса
Новогодние деревья
*до 1 метра – 6-10 рублей
 
* 1-2 метра – 7,8-13 рублей
 
* 2-3 метра – 10-12 рублей
 
* выше 3 метров – от 15 рублей 
 
Цена новогодних деревьев в Гродно
150 елочных базаров будут работать в Гродненской области
 
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Теги: Гродно
 
 
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Желающие приобрести натуральное новогоднее дерево смогут выбрать среди елок и сосен, а также деревьев хвойных пород с закрытой корневой системой, попросту говоря...
 
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