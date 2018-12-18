В Минск приехал новый Porsche Macan. Ищем десять отличий от старого

Официальный импортер Porsche в Беларуси представил в Минске рестайлинговый Porsche Macan. Автомобиль получил новую гамму двигателей, причем базовая версия стала слабее, а топовая — мощнее. Что еще в нем изменилось?





После того как на презентации с автомобиля сдернули покрывало, думаем, многие гости задумались — а что в нем нового? Во всяком случае с «лица» обновления не так заметны. Передние бамперы слегка подретушированы, изменилась оптика. Теперь она в «базе» светодиодная, а за доплату возможна адаптивная система динамического освещения.





А вот если посмотреть на автомобиль сзади, то обновленную версию заметно сразу. Задние фонари теперь соединены между собой в единый элемент горизонтальной светодиодной полоской. Владельцы новых Cayenne негодуют. Теперь сзади младшую модель не отличишь от старшей.





В интерьере прослеживается родство со спортивным семейством 911. Из самых заметных изменений — большой экран новой мультимедийной системы. Вместо 7-дюймового монитора теперь предлагается 11 дюймов. В списке опций появились ионизатор воздуха и подогрев лобового стекла.

Адаптивный круиз-контроль получил функцию ассистента движения в пробке. Система не только разгоняет и тормозит автомобиль, но и удерживает его в полосе движения.





В ходе обновления слегка затронули шасси, улучшив и без того великолепную управляемость. Но насколько новый Macan стал лучше, мы узнаем только после тест-драйва. В подвеске вместо стальных элементов используются алюминиевые для уменьшения неподрессоренных масс.

Базовый Macan оснащается турбочетверкой мощностью 245 лошадиных сил вместо прежних 252 «лошадок». Macan S имеет под капотом прежний V6 3.0, но его мощность выросла с 340 до 354 «лошадей». Turbo-версия стала на 40 «лошадок» мощнее — с 400 до 440. При этом вместо двигателя объемом 3,6 литра используется трехлитровый битурбо.





















В базовое оснащение обновленного Porsche Macan входят система полного привода и 7-ступенчатая преселективная коробка передач с двумя дисками сцепления PDK, отделка салона кожей и алькантарой, сиденья водителя с электрорегулировкой, система контроля давления в шинах (TPM), мультимедийная система Porsche Communication Management (PCM) с навигационным модулем, подготовкой под мобильный телефон, аудиоинтерфейсом и голосовым управлением, акустическая система Sound Package Plus с 10 динамиками и усилителем, электропривод багажной двери, светодиодные фары с автоматическим контролем света, 3-зонный автоматический климат-контроль.