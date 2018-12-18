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Украина продлила еще на год ограничения на импорт из России

19.12.2018 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Украина продлила еще на год ограничения на импорт из России

фото: Finclub.net

Правительство продлило до конца 2019 года действие эмбарго на ряд товаров из РФ и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в 2016 году в ответ на торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.

Такое решение правительство Украины приняло без обсуждения во вторник, 18 декабря, передает Интерфакс.

Согласно решению правительства Украины от 30 декабря 2015 года, с 2 января 2016 года в рамках ответных мер ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины. При этом режим преференций в отношении РФ (свободная торговля) был отменен в связи с нарушением РФ договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Российское продовольственное эмбарго для украинских товаров действует с 1 января 2016 года. В ответ правительство Украины утвердило контрмеры и запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

После резкого падения в 2014-2016 годах объем торговли между двумя странами в 2017 году начал восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% - до 3,936 млрд долларов, тогда как импорт вырос на 39,9% - до 7,204 млрд долларов.

По итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 7,1% - до 3,03 млрд долларов, тогда как импорт из РФ продолжил рост, который составил 20,1% - 6,629 млрд долларов. В результате отрицательное сальдо торговли с Россией по итогам этого периода достигло 3,599 млрд долларов, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

 
 
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Правительство продлило до конца 2019 года действие эмбарго на ряд товаров из РФ и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в 2016 году в ответ...
 
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