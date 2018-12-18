В Беларуси будут по-новому выдавать и оформлять больничные. Что меняется

В Беларуси меняются порядок выдачи и оформления больничных. Изменения, которые начнут действовать с 31 января 2019 года, предусмотрены постановлением Минздрава и Минтруда от 4 января 2018 года № 1/1. Документам утверждена инструкция о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие изменения ввели по больничным.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Документ отменяет действие 14 других постановлений, которые касались выдачи и оформления больничных. Постановлением установлены формы листка нетрудоспособности, а также справки о временной нетрудоспособности. Изначально изменения хотели ввести с 1 марта, но в итоге перенесли на 31 января. Изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления указанных документов с учетом практики применения.

Уточнен круг лиц, которым выдается листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности, а также детализированы случаи их выдачи. Лицам трудоспособного возраста, не работающим и не состоящим на учете в органах по труду, занятости и соцзащите в качестве безработных будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности.

Предусмотрена выдача справки о временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы в случае стационарного лечения лица, фактически осуществляющего уход за инвалидом I группы.

Определен порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов) или на дому, либо обучается. В данном случае листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет выдается только матери или лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При этом предусмотрена возможность выдачи справки о временной нетрудоспособности иному лицу по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет).

Определена возможность продления листка нетрудоспособности (справки о ВН) лицу, осуществлявшему уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях, на один день для проезда к месту жительства (пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения и невозможностью в день выписки из больничной организации здравоохранения доехать к месту жительства (пребывания);

Уточнен порядок определения необходимости ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях или медицинской реабилитации в центрах медицинской или медико-социальной реабилитации. Теперь будет определяться необходимость в уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом в возрасте старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья;

При решении вопроса о выдаче листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери не будет требоваться подтверждение о посещении ребенком детского сада (учреждения образования, иную организацию, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные программы дошкольного образования и специального образования на уровне дошкольного образования);

Уточнена информация, которая должна содержаться в медицинских документах («Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов») при обращении пациента за медицинской помощью в связи с невозможностью выполнения (продолжения) работы (службы, учебы) или осуществления ухода за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в организацию здравоохранения, оказывающую скорую медицинскую помощь, в том числе в больничную организацию здравоохранения в нерабочее для организации здравоохранения по месту жительства время, которая необходима в случае проведения экспертизы ВН: информация о дате, времени обращения пациента за медицинской помощью, данных объективного медицинского осмотра, результатах проведенных исследований;

Определен порядок выдачи документов, удостоверяющих необходимость в уходе за больным ребенком в амбулаторных условиях, который в период нуждаемости в уходе достиг 14-летнего возраста. При достижении им 14-летнего возраста листок нетрудоспособности (справка о ВН) закрывается. Новый листок нетрудоспособности выдается как первичный. По окончании 7 дневного срока временной нетрудоспособности выдается справка о временной нетрудоспособности.

В Минздраве уточняют, что приведена в соответствие с действующими актами законодательства, оптимизирована и унифицирована информация, которую необходимо указывать при оформлении листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности).

Расширен перечень терминов и их определений: даны определения терминов выдача, продление, закрытие листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), что позволит одинаково их трактовать, исключив разночтение.

В перспективе белорусам обещают электронные больничные

Изменится структура больничного. "Он будет более удобен в использовании для медицинских работников, бухгалтеров, плательщиков государственных пособий, а также доступен для понимания гражданами, что позволит избежать различных трактовок одних и тех же позиций, - уточняют в Минздраве. - Формы указанных документов разработаны, в том числе с учетом минимизации требований к их оформлению, а также планируемого последующего перехода к электронному листку нетрудоспособности".

В связи с переходом на оформление листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в форме электронного документа установлены новые формы данных документов и порядок их оформления. Вместе с тем определено, что бланки листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности), которые были изготовлены до вступления в силу нововведений, будут действительны до полного их использования на всей территории республики.

Что будет со старыми бланками больничных?

При этом бланки листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, которые были напечатаны до вступления в силу этого постановления Минздрава и Минтруда, будут считаться действительными до их полного использования. "В августе 2017 года Министерством здравоохранения в установленном порядке была проведена процедура закупки бланков листков нетрудоспособности в количестве 5 400 000 штук общей стоимостью 165 045,60 рублей за счет средств республиканского бюджета. Указанное количество бланков предположительно покроет потребность организаций здравоохранения республики в течение 2019 года", - отмечают в ведомстве.

О том, что белорусам могут урезать больничные, в июне этого года говорили в Совете Республики, где рассматривался вопрос дефицита Фонда социальной защиты населения. Один из вариантов снизить расходы в ФСЗН — не оплачивать больничные работникам в связи с общим заболеванием или травмой в быту первые три календарные дня, а оплачивать их только с четвертого дня временной нетрудоспособности.

В Минтруда в начале этого года заявляли , что в стране растут расходы на пособия по временной нетрудоспособности. Эту проблему намерены решать совместно с Минздравом.

— Вызывает озабоченность рост расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности. Значительный прирост наблюдается в Минской, Брестской и Гомельской областях. Полагаю, что совместно с органами здравоохранения необходимо провести серьезный анализ причин роста показателей временной нетрудоспособности с разработкой соответствующих мер, — отмечала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Всемирная организация здравоохранения с 2009 года рекомендует Министерству здравоохранения и правительству Беларуси реформировать систему выдачи краткосрочных больничных листов для снижения административной и финансовой нагрузки на систему здравоохранения.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, по общему правилу, назначается в размере 80% среднедневного заработка за первые 12 календарных дней нетрудоспособности и в размере 100% среднедневного заработка за последующие календарные дни непрерывной временной нетрудоспособности.