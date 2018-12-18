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На Кипре архитекторы предложили построить дом с бассейнами вместо балконов

19.12.2018 09:52 — Разное | Tut.by  
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Парижское архитектурное бюро Hamonic Masson & Associés в рамках архитектурного конкурса города Лимасол на Кипре представила оригинальный проект жилого многоэтажного дома, где у каждой квартиры есть своя терраса-бассейн.


Фото: Jean-Charles Augier

Всего в жилой части здания предусмотрено 19 роскошных апартаментов с бассейнами. Кроме того в нем есть и торговые площади, фитнес-зона, художественная галерея и SPA-салон на первом этаже.


Фото: Jean-Charles Augier

Каждый из бассейнов с террасой и зеленой зоной напоминает отдельный подвешенный в воздухе островок. Жилые помещения отделены от балкона только раздвижной стеклянной дверью, а из апартаментов открывается вид на море.


Фото: Jean-Charles Augier

Когда кипрские застройщики приступят к строительству пока неизвестно, но уже очевидно, что проект станет жемчужиной туристическо-курортной зоны Лимасола.


Фото: Jean-Charles Augier
 
 
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Оригинальный проект жилого многоэтажного дома, где у каждой квартиры есть своя терраса-бассейн.
 
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