На Кипре архитекторы предложили построить дом с бассейнами вместо балконов

Парижское архитектурное бюро Hamonic Masson & Associés в рамках архитектурного конкурса города Лимасол на Кипре представила оригинальный проект жилого многоэтажного дома, где у каждой квартиры есть своя терраса-бассейн.



Фото: Jean-Charles Augier

Всего в жилой части здания предусмотрено 19 роскошных апартаментов с бассейнами. Кроме того в нем есть и торговые площади, фитнес-зона, художественная галерея и SPA-салон на первом этаже.



Фото: Jean-Charles Augier

Каждый из бассейнов с террасой и зеленой зоной напоминает отдельный подвешенный в воздухе островок. Жилые помещения отделены от балкона только раздвижной стеклянной дверью, а из апартаментов открывается вид на море.



Фото: Jean-Charles Augier

Когда кипрские застройщики приступят к строительству пока неизвестно, но уже очевидно, что проект станет жемчужиной туристическо-курортной зоны Лимасола.



Фото: Jean-Charles Augier