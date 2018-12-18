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Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов

19.12.2018 10:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Фото из открытых источников

Пресс-служба Малого театра сообщила, что советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Олег Мартьянов ушел из жизни в возрасте 66 лет.

«Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста», — отмечается в сообщении театра.

По словам художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, Мартьянов долгое время болел и не выходил на сцену в связи с состоянием здоровья.

Напомним, что наибольшую популярность артисту принесли работы в фильмах «А вы любили когда-нибудь?», «Черная акула», «Посвящение в любовь», а также спектакли на сцене Малого театра.

Всего за свою карьеру актер принял участие в более чем семидесяти постановках и фильмах. Кроме того, Мартьянов участвовал в записи множества аудиокниг.

 
 
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По словам художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, Мартьянов длительное время болел и не выходил на сцену в связи с состоянием здоровья
 
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